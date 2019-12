SECOURS Les agressions contre les pompiers ont encore augmenté de 21 % entre 2017 et 2018, selon une étude de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales

En janvier 2018, des pompiers ont manifesté à Lyon pour dénoncer les agressions dont ils sont victimes lors de leurs interventions — E. Frisullo / 20 Minutes

Les agressions contre les pompiers ne cessent d’augmenter. Il y en a eu 2.813 en 2017, 3.411 en 2018. En 10 ans, le nombre de déclaration d’agressions a bondi de 213 %.

Plusieurs syndicats déplorent la difficulté pour les pompiers d’intervenir dans certains quartiers, et les agressions commises par les victimes ou leurs proches, souvent alcoolisées.

Il faudrait, selon eux, davantage de policiers pour sécuriser leurs interventions et rappeler aux gens de ne pas les appeler « pour un oui ou pour un non ».

Les jours passent et se ressemblent. Dimanche, c’est le conducteur d’une voiture accidentée, dans l’Hérault, qui a frappé deux pompiers qui venaient pourtant le secourir. Ce lundi, c’est un homme de 26 ans qui a percuté intentionnellement, avec son véhicule, une ambulance puis qui a asséné des coups à l’un des pompiers qui tentaient de le maîtriser. Les soldats du feu sont de plus en plus nombreux à déclarer avoir été agressés au cours d’une intervention. Leur nombre a, cette année encore, fortement augmenté : + 21 % entre 2017 et 2018, selon les derniers chiffres publiés ce mercredi par l’ONDRP (Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales).

« Je ne suis pas étonné, souffle Yannick Ténési, secrétaire général du SNSPP-PATS (syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels). Il n’y a pas une semaine sans que nos correspondants départementaux ne nous rapportent pas des agressions. » L’année dernière, 3.411 pompiers ont indiqué avoir agressés, soit 598 de plus qu’en 2017. Et leur nombre ne cesse d’augmenter depuis 10 ans : + 213 % entre 2008 et 2018. Comment expliquer une telle hausse ? « Il y a d’abord une meilleure remontée des faits auprès des autorités, les Sdis (services départementaux d’incendie et de secours) ayant sensibilisé leurs personnels à la nécessité de les déclarer », explique Christophe Soullez, directeur de l’ONDRP.

« Des personnes dérangées psychologiquement, ou alcoolisées »

Les actes sont aussi en augmentation. Dans certains quartiers sensibles, les pompiers «sont caillassés comme les forces de police », remarque Xavier Boy, président de la FA/SPP-PATS (Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels). « Ils sont vus comme des représentants de l’Etat, comme un symbole d’autorité », souligne Christophe Soullez. Selon Yannick Ténési, il s’agit même d’une « compétition » entre quartiers. « C’est à celui qui agressera le plus de flics ou de pompiers. L’uniforme ne nous protège plus, il n’est plus respecté. » Lorsqu’ils doivent s’y rendre, les pompiers redoutent de tomber dans un guet-apens. Alors, ils s’efforcent d’attendre les policiers pour intervenir. « Mais parfois, il faut agir rapidement… » Quitte à ne pas être protégés.

Les pompiers sont aussi de plus en plus souvent confrontés « à des personnes dérangées psychologiquement, ou alcoolisées », observe Xavier Boy. Souvent, des gens qu’ils venaient secourir. « Ils s’immiscent dans la sphère familiale et peuvent être pris à partie par l’un des protagonistes, complète Christophe Soullez. Ils sont souvent confrontés à des personnes en situation sociales, économiques complexes. »

Très sollicités eux aussi, les policiers ne peuvent pas toujours les accompagner. Même quand ils le devraient, pour s’occuper par exemple des personnes ivres « en les plaçant en cellule de dégrisement », insiste Xavier Boy. Et d’ajouter : « Aujourd’hui, on sollicite les pompiers même quand il n’y a pas de blessé, on intervient sur tout et n’importe quoi. Nous sommes le sopalin de la société. »

« L’uniforme ne nous protège plus »

Récemment, la commission des lois du Sénat a formulé 18 mesures pour « que cessent » ces violences « inacceptables » contre les pompiers. Dans certaines régions, ils sont équipés depuis peu de caméras pour prévenir les agressions. Mais pour Xavier Boy, il faudrait d’abord « donner les moyens aux forces de l’ordre afin qu’elles soient disponibles pour nous accompagner. » Un avis partagé par Yannick Ténési. Il faudrait aussi faire davantage de prévention « afin d’expliquer aux gens que les pompiers ne doivent pas être appelés pour un oui ou pour un non ». Et « que les juges prononcent des peines plus sévères ».