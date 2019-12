Daisy Ridley dans le dernier épisode de la saga «Star Wars», «L'Ascension des Skywalker». — The Walt Disney Company France

L’attente du jour : Star Wars IX, c’est pour demain

Daisy Ridley, John Boyega et Oscar Isaac disent (a priori) adieu à l'univers « Star Wars » avec le film « L'Ascension de Skywalker »

C’est demain la sortie du nouvel opus de la saga Star Wars, L’Ascension de Skywalker, et vous êtes sans doute quelques milliers à trépigner à l’idée d’aller découvrir ce qui est annoncé comme l’ultime épisode. L’occasion avant cela pour 20 Minutes de s’interroger sur que ce qu’avait prévu George Lucas pour la nouvelle trilogie : la fin des Skywalker, midi-chloriens, Whills… ? Lucas a toujours entretenu une relation d’amour-haine avec sa création, la preuve avec la postlogie qu’il n’a pas pu réaliser. A lire par ici. Et les fans historiques de la saga ont-ils toujours le feu sacré ? La réponse dans cet article.

L’inquiétude du jour : Vous devriez avoir un train à Noël

La SNCF pourra transporter ce week-end tous les passagers ayant un billet dans les TGV pour le départ des congés de Noël, mais avec des changements d’horaires dans la moitié des cas, a assuré ce mardi la directrice générale de Voyages SNCF, Rachel Picard. Quelque 53 % des passagers auront leur train confirmé, 15 % seront replacés dans un train partant le même jour, et les 32 % restants devront échanger eux-mêmes leur billet pour une réservation le même jour et vers la même destination, a-t-elle détaillé. Pour demain, c'est toujours aussi compliqué, un TGV sur 3 et huit lignes de métro fermées à Paris.

La manif du jour : Des milliers d’opposants à la réforme des retraites ont défilé

Les leaders syndicaux à la manifestation du 17 décembre 2019 à Bordeaux

Les cortèges se suivent, et les comptages sont de plus en plus éloignés entre préfectures et syndicats. A Paris, selon le cabinet indépendant Occurrence, 72.500 personnes ont défilé (76.000 pour la préfecture de police, 350.000 pour les syndicats). 615.000 manifestants ont été recensés par le ministère de l’Intérieur dans toute la France, de Bordeaux à Lyon en passant par Rennes. Pour retrouver toutes les infos de la journée, c'est par ici.

Le fail du jour : « Il a manqué à la COP 25 l’intense travail diplomatique qui a permis l’accord de Paris en 2015 »

Laurence Tubiana, l’architecte de l’accord de Paris de 2015, aujourd’hui présidente de l’European Climate Foundation, se dit, comme beaucoup d’observateurs, « déçue » par la COP 25 qui vient de s’achever à Madrid. Elle a répondu aux questions de 20 Minutes, notant tout de même quelques éléments positifs à Madrid. A commencer par les dynamiques des régions, villes et entreprises, y compris dans les pays « bloqueurs ».

L’étonnement du jour : Strasbourg n’est plus dans le Top 20 des plus beaux marchés de Noël

La patinoire place Kléber. Strasbourg le 24 novembre 2019.

Strasbourg n’est pas dans le top 20 des plus beaux marchés de Noël européens selon le classement du concours organisé par le site European Best Destination du « Meilleur marché de Noël d’Europe ». 20 Minutes a enquêté auprès de la ville et des locaux pour savoir ce qu’ils pensaient de cette déconsidération, alors que la manifestation accueille près de 2,5 millions de visiteurs chaque année.

La vidéo du jour : Miss Nigeria folle de joie à l’annonce de la victoire de… sa concurrente

Le pdocast du jour : Que font les 700 députés européens quand ils siègent à Strasbourg ?

Le pdocast du jour : Que font les 700 députés européens quand ils siègent à Strasbourg ?