Mercredi 18 décembre, le trafic sera encore très perturbé sur les lignes de la SNCF avec notamment 1 TGV sur 3.

Les jours se suivent et se ressemblent… Le trafic SNCF sera de nouveau « fortement perturbé » mercredi, au 14e jour de la grève illimitée contre la réforme des retraites, a annoncé mardi la direction, qui prévoit de faire circuler un TGV sur trois « en moyenne ».

🔵 CIRCULATION DES TRAINS le 18 décembre 🔵

CIRCULATION DES TRAINS le 18 décembre

Les prévisions pour mercredi sont globalement en légère amélioration par rapport à mardi. En région parisienne, il y aura un Transilien (RER SNCF, trains de banlieue) sur quatre en circulation. En province, quatre liaisons TER sur dix seront assurées, « en partie » par autocars. Il est prévu un train Intercités sur six. Le trafic international est annoncé « perturbé ».

Côté métro, bus et tramway, c'est sensiblement pareil que ce mardi. Toujours huit lignes de métro totalement fermées. Seules les lignes 1 et 14 du métro, automatiques, fonctionneront toute la journée. Sur les lignes 4 et 7, comptez un train sur trois aux heures de pointe - entre 6h30 et 9 heures le matin, entre 16h30 et 19h30 l'après-midi. Plusieurs stations ne sont cependant pas desservies. Le RATP prévoit, toujours aux heures de pointe, un train sur trois sur la ligne 8 entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly-Diderot. Sur la ligne 9, un train sur deux circulera entre Nation et Mairie de Montreuil et un train sur trois entre Pont de Sèvres et Franklin D.Roosevelt sur les mêmes horaires. La ligne 11 (un train sur quatre, plusieurs stations fermées) sera ouverte le matin, la ligne 3 (un train sur 5 entre Pont de Levallois et Havre-Caumartin) fonctionnera l'après-midi.

Le RER A circulera à raison d’1 train sur 2 et le RER B à hauteur d’1 train sur 3 en heures de pointe. Toujours 1 bus sur 2 en moyenne et le réseau Tramway fonctionnera avec 4 tramways sur 5 en moyenne.