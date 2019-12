Lors de la mobilisation contre la réforme des retraites, le 10 décembre 2019 à Rennes, cette jeune fille brandit une pancarte qui fait référence à la série Kaamelott. — Mathieu Pattier/SIPA

« Sire, on en a gros ! » Cette phrase, bien connue des fans de la série française Kaamelott, est dite par les personnages de Perceval et Karadoc. Ces derniers jours, elle a également été brandie dans les rues de Rennes, à l'occasion de la mobilisation contre la réforme des retraites.

Depuis le 5 décembre, les cortèges se multiplient partout en France, notamment à Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Lille et Nice ; les manifestants cheminots, étudiants, enseignants, soignants, tous font preuve de créativité dans les messages qu'ils affichent sur leurs pancartes, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.

Dans les phrases, les références sont politiques bien sûr, mais aussi culturelles et jouent sur les mots. Plus le slogan fait mouche, plus il a de chance d'être viralisé via les réseaux sociaux. Pour manifester, il ne suffit pas de savoir marcher, il faut aussi avoir le sens de la punchline.