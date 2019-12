Des cheminots en grève à Lyon, le 12 décembre 2019. — KONRAD K./SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La réforme des retraites « ne s’en va pas avec Jean-Paul Delevoye, elle sera toujours défendue par le gouvernement », a annoncé la porte-parole du gouvernement, qui a exclu un retrait du projet à la veille d’une journée de grèves et de manifestations. La SNCF a annoncé un trafic « très perturbé » mardi avec un TGV sur quatre en circulation et un Transilien (RER SNCF, trains de la banlieue parisienne) sur cinq « en moyenne ». Il y aura trois liaisons TER sur dix, « essentiellement » assurées par autocars. Seulement 5 % des trains Intercités circuleront. Le trafic international sera « perturbé ».

Le trafic RATP également et de nouveau « très perturbé » ce mardi, a annoncé lundi la régie, en précisant que huit lignes de métro seraient fermées au 13e jour de la grève illimitée contre la réforme des retraites. Les lignes de métro automatiques 1 et 14 fonctionneront normalement, en cette 3e journée nationale interprofessionnelle de protestation contre ce projet gouvernemental. Le trafic sur les lignes de métro 4, 7, 8 et 9 sera assuré partiellement aux heures de pointe, tandis que la ligne 11 sera ouverte en partie « pour la pointe du matin » et la ligne 3 partiellement « pour la pointe du soir ». Côté bus et tramways, le trafic sera « perturbé » avec un bus sur trois « en moyenne » toute la journée et des circulations variant d’une ligne de tramway à l’autre.

C’est un raté assez incompréhensible. La Ligue italienne de football a annoncé lundi plusieurs mesures visant à lutter contre le racisme, mais le message a été brouillé par l’utilisation d’une peinture représentant trois singes, qui a suscité la colère de Lukaku et les critiques de l’AS Rome. « L’AS Rome est très surprise de voir aujourd’hui sur les réseaux sociaux des singes peints sur des tableaux dans ce qui semble être une campagne de lutte contre le racisme lancée par la Serie A. Nous savons que la Ligue veut combattre le racisme, mais nous ne croyons pas que cela soit le bon moyen de le faire », a écrit le club de la capitale sur Twitter. Visé par des cris de singes à Cagliari, Lukaku a jugé la campagne « honteuse ». L’ancien footballeur britannique Stan Collymore, lui, a ironisé : « Les posters de la campagne de la Serie A contre le racisme sont fantastiques (oui, ils sont authentiques). Peut-être que les mascottes devraient être grimées en noir en touche finale. »

Le morceau de Mariah Carey All I Want for Christmas Is You s’est hissé pour la première fois en tête des ventes de singles aux Etats-Unis lundi, quasiment vingt-cinq ans jour pour jour après sa sortie. La chanson avait été publiée initialement le 1er novembre 1994 avec l’album de noël Christmas, mais n’avait pas fait l’objet d’une sortie séparée en single et ne pouvait donc rentrer, à l’époque, dans le classement. Déjà populaire durant les années 1990 et 2000, le titre a bénéficié d’un coup de fouet grâce à son inclusion dans la bande originale du film Love Actually (2003) mais surtout avec l’émergence du streaming.