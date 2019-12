7h28 : Pour vous encourager (et parce que c’est bientôt Noël)

Le morceau de Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You, s’est hissé pour la première fois en tête des ventes de singles aux Etats-Unis lundi, quasiment 25 ans jour pour jour après sa sortie. De quoi vous donner un peu de baume au coeur sur votre trajet.