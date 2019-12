Jean-Paul Delevoye a déjà été ministre dans des gouvernements sous les mandats de Jacques Chirac. — Jacques WITT/SIPA

La démission du jour : Pourquoi Jean-Paul Delevoye a-t-il démissionné ?

Depuis deux ans, il préparait le terrain de la réforme des retraites. Le ministre délégué et Haut-commissaire Jean-Paul Delevoye a démissionné ce lundi, à la veille d’une troisième manifestation nationale contre le projet du gouvernement. 20 Minutes revient sur les raisons de sa démission et vous explique pourquoi c'est un nouveau coup dur pour l'exécutif.

Le tirage au sort du jour : « Je ne sais pas si le PSG est favori », Leonardo prudent après avoir tiré Dortmund pour les 8e de finale de la Ligue des champions

Le PSG attend de connaître son adversaire en 8e de finale de C1. - Fabrice COFFRINI / AFP

Jour très attendu pour les amateurs de foot : le tirage des 8e de finale de la Ligue des champions. 20 Minutes revient sur le sort réservé au PSG qui affrontera le Borussia Dortmund. Revivez le tirage au sort dans notre live.

Lenny Kravitz se produira le samedi 18 juillet sur la scène des Vieilles Charrues. - Rich Fury / Getty Images

A deux jours de l’ouverture de la billetterie ce mercredi, le plus grand festival de France vient de dévoiler une liste de 35 artistes qui se produiront du 16 au 19 juillet à Carhaix : Lenny Kravitz, la chanteuse Angèle, Mika ou DJ Snake, viennent ainsi s’ajouter à la star Céline Dion sur la scène des Vieilles Charrues.

Sur les pancartes, lors de la manifestation jeudi 14 novembre 2019 des hospitaliers, on peut lire des slogans comme - O. Gabriel / 20 Minutes

Ce mardi, des médecins, des paramédicaux, des internes défileront, pas forcément contre la réforme des retraites, mais pour exiger plus de moyens pour les hôpitaux et la santé. On vous explique tout par ici.