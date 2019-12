C’est une nouvelle grande journée nationale de mobilisation qui se profile ce mardi, à l’appel de plusieurs syndicats mobilisés contre la réforme des retraites. A Toulouse, pour la quatrième fois depuis le 5 décembre, une manifestation partira à 14 h de Saint-Cyprien pour rejoindre les boulevards via le Pont-des-Catalans.

Moins d’une semaine après les annonces d’Edouard Philippe, le mouvement de grève devrait être suivi. D’autant que l’intersyndicale FO-CGT-FSU-Solidaires est rejointe dans le mouvement par un appel conjoint de la CFDT-CFTC-UNSA.

#DéclarationCommune @CFDT, @SyndicatCFTC, @UNSA_officiel, @La_FAGE qui appellent "l’ensemble des travailleurs et des jeunes à se mobiliser le 17 décembre" et demandent au @gouvernementFR de "ré-ouvrir les discussions pour un système de #retraite réellement juste et solidaire". pic.twitter.com/Hpp9KfQtM8