Un accès au métro fermé à cause de la grève, à Paris, le 13 décembre 2019. — Michel Euler/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Une semaine à très haut risque s’ouvre pour le gouvernement, à la veille d’une nouvelle manifestation nationale, sans aucun compromis en vue sur la réforme des retraites permettant de sortir du blocage des transports, à quelques jours des fêtes de Noël. Le trafic est encore largement à l’arrêt ce lundi, a annoncé la SNCF dimanche soir : un TGV sur trois, quatre TER sur dix (en partie assuré en bus), un Transilien sur quatre et un train intercités sur six. La SNCF annoncera demain l’impact des grèves sur les trains des 20, 21 et 22 décembre, et jeudi pour les trains du 23 au 26 décembre. Dans le détail, le RER A aura un train sur deux aux heures de pointe uniquement, un sur trois pour le RER B, entre deux et quatre par heure pour le C aux heures de pointe, entre deux et trois par heure pour le D, et un sur trois pour le E.

Un homme de 40 ans, porté disparu depuis vendredi, a été retrouvé mort à Onard dans les Landes, un des quatre départements placé en alerte orange en raison des intempéries qui ont fait deux autres morts et cinq blessés dans le Sud-Ouest. Le quadragénaire a été découvert dans sa voiture près de l’Adour en crue, à 25 km à l’est de Dax. Dans le Lot-et-Garonne, la Garonne continuait également à monter, deux jours après la disparition à Espiens, à 25 km d’Agen, d’un septuagénaire, parti chercher son courrier. Emporté par un ruisseau en crue, il a été retrouvé mort 24 heures après par les gendarmes. Outre ces inondations, des vents violents ont sévi dans de nombreux départements, de la Normandie à la Corse, faisant vendredi un mort dans les Pyrénées-Atlantiques : un homme, âgé de 70 ans, est décédé lorsque son véhicule a percuté un arbre tombé sur la chaussée à Ilharre. Près de 3.400 foyers étaient encore privés d’électricité ce matin dans le sud-ouest de la France après des vents violents, selon le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité Enedis.

Quatre jours après la démonstration contre Galatasaray (5-0), en Ligue des champions, on attendait avec impatience le retour du PSG sur les pelouses de L1. L’enjeu pour les hommes de Thomas Tuchel : confirmer la belle qualité de jeu affichée face aux Turcs et tester de nouveau ce 4-4-2 offensif et osé. En déplacement dans un Geoffroy-Guichard en fusion, contre des Verts amoindris, les Parisiens ont fait le boulot, s’imposant 4-0 sans trembler lors d’un match rythmé et plaisant.