Des trains SNCF à l'arrêt — KONRAD K./SIPA

Ca reprend doucement, mais le trafic sera encore largement à l'arrêt ce lundi annonce la SNCF dans un communiqué ce dimanche soir. Concrètement, il y aura un TGV sur trois, quatre TER sur dix (en partie assuré en bus), un Transilien sur quatre et un train intercités sur six.

La SNCF annoncera mardi l'impact des grèves sur les trains des 20, 21 et 22 décembre, et jeudi pour les trains du 23 au 26 décembre.

Dans le détail, le RER A aura un train sur deux aux heures de pointe uniquement, un sur trois pour le RER B, entre deux et quatre par heure pour le C aux heures de pointe, entre deux et trois par heure pour le D, et un sur trois pour le E.

En région, ce sera trois TER sur dix pour les plus impactées (PACA, Normandie, Grand Est, Hauts-de-France et Bourgogne-Franche-Comté), quatre sur dix pour les autres à l'exception d'Auvergne Rhône Alpes avec six circulations sur dix, dont de nombreux cars.

Côté métro, si les 1 et 14, automatisées, circulent normalement, ce sera uniquement aux heures de pointe pour les lignes 3, 4, 7, 8, 9 et 11.