ACTU Si jamais vous avez passé le week-end loin de votre téléphone ou de votre ordinateur, voici l’essentiel de l’actualité de ces samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019

Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire aux retraites. — Philippe LOPEZ / AFP

On espère que vous avez pu pleinement profiter de votre week-end. Nous, on a passé ces deux jours à checker l’actu. Et c’est l’heure de tout vous résumer.

1. Jean-Paul Delevoye perdu dans ses missions

Jean-Paul Delevoye, le 28 novembre 2019, à Paris. - Jacques Witt / SIPA pour 20 Minutes

Il en avait oublié un, puis deux, puis trois… Et finalement, ce sont 10 mandats que l’ancien président du Conseil économique et social avait omis. Dans sa nouvelle déclaration d’intérêts adressée à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), le haut-commissaire aux retraites a donc fait état de 13 missions, dont deux rémunérées. Il s’agit majoritairement d’activités bénévoles dans des associations, de « Civic tech » à la Fédération française des diabétiques, ou encore dans une fondation qui dispense des cours d’éveil artistique aux jeunes (le détail ici). Edouard Philippe est monté au créneau pour le soutenir, assurant que « sa bonne foi est totale ». Mais le #DelevoyeGate tourne de plus belle sur les réseaux sociaux.

L’info en plus : Les policiers vont conserver leur régime spécial. Leur ministre l'a annoncé samedi.

2. Y aura-t-il des trains à Noël ?

L’inquiétude monte, à dix jours des fêtes de fin d’année. Le conflit social ne trouve pas d’issue, et la SNCF a commencé à prévenir qu’elle risquait de devoir annuler des trains. Côté CFDT, Laurent Berger, qui a appelé à la mobilisation mardi prochain pour s’opposer à l’âge d’équilibre, se dit aussi soucieux qu’il n’y ait « pas de blocage des transports pour Noël ». Julien Denormandie a appelé ce dimanche les syndicats au dialogue sur la réforme des retraites, jugeant « insupportable » l’idée que des Français soient bloqués à Noël. Les syndicats, hors UNSA et CFDT, exigent le retrait de la réforme pour cesser le mouvement.

L’info en plus : Le trafic s’annonce toujours perturbé demain sur les lignes SNCF et RATP. C'est à lire ici pour les détails.

3. Intempéries tout le week-end dans le Sud-Ouest, trois morts et des dégâts

Les inondations à Toulouse le 14 décembre 2019/Credit:FRED SCHEIBER/SIPA/1912141627 - FRED SCHEIBER/SIPA

Un habitant du Lot-et-Garonne âgé de 76 ans a été retrouvé mort à Espiens. Il était sorti chercher son courrier quand le Galaup, le ruisseau local qui avait débordé, l'a emporté. Dans les Pyrénées-Atlantiques, à Ilharre, un homme de 70 ans est décédé après avoir percuté à bord de sa voiture un arbre tombé sur la chaussée. Un quadragénaire a été retrouvé sans vie dans son véhicule, dans un secteur inondé des Landes. Neuf départements étaient encore en vigilance orange ce dimanche matin. 25.000 foyers étaient privés d’électricité samedi en fin de journée.

L’info en plus : Une conductrice de 66 ans, handicapée, a été secourue par les gendarmes alors qu’elle était piégée par les eaux, près de Limoux, dans l’Aude.

4. Miss Guadeloupe élue Miss France

C’était samedi soir à Marseille : l’élection annuelle de Miss France a couronné cette année Miss Guadeloupe. Clémence Botino a 22 ans et est étudiante en histoire de l’art. 20 Minutes a suivi chaque instant de cette soirée, et notre reportage en coulisses, c'est par là. Pour TF1, la soirée a aussi été bonne avec 6,87 millions de personnes en moyenne qui ont suivi le concours.

L’info en plus : Anna Karina, icône de la Nouvelle vague, est morte samedi à Paris, à l’âge de 79 ans.

5. Pinturault sur le haut de la boîte

Alexis Pinturault remporte le slalom de Val d'Isere. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP) - AFP

Alexis Pinturault a remporté le slalom de Val d'Isère, s’imposant largement devant tous ses adversaires. Une première depuis 2014 dans la discipline. Le skieur de Courchevel confirme ses excellentes dispositions, lui qui est plutôt spécialiste de géant. Il est leader du classement général de la coupe du monde grâce à cette victoire.

L’info en plus : Les Mavs ont vécu une sale soirée samedi. Défaits par Miami, ils ont surtout perdu leur meneur slovène, la star Luka Doncic, victime d’une sale entorse de la cheville.