PREVISIONS Seules les lignes 1 et 14 du métro fonctionneront normalement dimanche

Un accès au métro fermé à cause de la grève, à Paris, le 13 décembre 2019. — Michel Euler/AP/SIPA

A la RATP, le trafic sera « très réduit » dimanche. Seules les lignes automatiques 1 et 14, ainsi que le Orlyval qui dessert l’aéroport d’Orly, près de Paris, seront en circulation. Toutes les autres lignes de métro seront fermées.

Le RER A sera également fermé toute la journée et seul un RER B sur trois sera en circulation « au départ de Massy et de Robinson en direction de Gare du Nord uniquement » entre midi et 18h00, précise la RATP dans un communiqué.

Selon la régie des transports, 60 % des bus circuleront dans Paris et sa banlieue, tandis que la circulation des tramways sera « quasi normale ».

Un trafic toujours « très réduit » lundi

Lundi, le trafic restera « très réduit » avec les lignes 1, 14 et le Orlyval en fonctionnement normal, ajoute la RATP dans de premières prévisions qui seront affinées dimanche. Les lignes 4, 7, 8 et 9 seront assurées « partiellement aux heures de pointe », tandis que la ligne 11 sera ouverte uniquement le matin et la ligne 3 partiellement le soir au moment de l’heure de pointe.

Seule la moitié du trafic des bus sera assurée. La circulation des tramways sera quant à elle « quasi normale ».

Le trafic des RER A et B, exploités en commun par les deux groupes, sera encore fortement affecté au 12e jour de la grève contre la réforme des retraites avec en moyenne 1 RER A sur 2 au moment des heures de pointe, de 6h30 à 9h30 puis de 16h30 à 19h30, et un RER B sur 3 aux mêmes tranches horaires, mais uniquement jusqu’à la Gare du Nord, précise la RATP.