METEO Des vents violents ont balayé le littoral atlantique et l'intérieur des terres

A Saint-Jean-de-Luz, le 13 décembre 2019. — Bob Edme/AP/SIPA

Samedi à 17h30, 25.000 foyers étaient toujours sans électricité en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et en Normandie, a précisé le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis.

Ces foyers subissaient les conséquence de vents violents qui ont soufflé dernièrement sur ces trois régions. Au plus fort de la crise, dans la nuit de jeudi à vendredi, 400.000 foyers ont été privés d'électricité.

Plus de 2.000 techniciens mobilisés

« La Force d'intervention électricité (FIRE) a été déclenchée dès vendredi 13 décembre. Plus de 2.000 techniciens sont mobilisés sur le terrain dont des collègues venant des régions voisines entrainés spécialement en situation de crise », selon un porte-parole d'Enedis.

Si des personnes constatent qu'une ligne électrique est à terre ou qu'un arbre est tombé sur une ligne, Enedis indique qu'il faut appeler le numéro: 09.726.750 plus les deux chiffres du département, pour joindre « les équipes qui pilotent les techniciens. Elles identifient le risque et envoie des techniciens pour mettre la zone en sécurité ».

Onze départements maintenus en vigilance orange

Par ailleurs, Enedis recommande aux personnes qui utilisent des groupes électrogènes individuels en cas de coupure d'électricité que ceux-ci « s'installent à l’extérieur » des habitations, pour éviter des intoxications au monoxyde de carbone, et qu'il faut penser « à couper le disjoncteur » quand on les utilise.

Météo-France a maintenu samedi onze départements en vigilance orange dans le sud-ouest pour cause d'inondations, qui ont fait vendredi un disparu et également, en raison de vents violents, un mort et cinq blessés.