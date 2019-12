L'usine Lubrizol à Rouen le 5 octobre 2019. — Robin Letellier/SIPA

Redémarrage progressif en vue pour Lubrizol à Rouen. Moins de trois mois après l’incendie qui a touché ce site Seveso, la préfecture de Seine-Maritime a donné son feu vert, ce vendredi, à la réouverture partielle de l’usine, a-t-elle annoncé dans un communiqué de presse.

« Il est rappelé qu’il s’agit d’une réouverture partielle, limitée à deux petites unités de mélange et de solubilisation, n’impliquant pas de réaction chimique, et occupant une superficie de 3 hectares sur les 14 hectares du site non impactés par le sinistre », indique le communiqué de la préfecture.

Un redémarrage progressif

Mardi, le Comité départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) avait émis un avis positif. Le préfet de la Seine-Maritime, Pierre-André Durand, avait « confirmé qu’il suivrait » cet avis.

Le démarrage sera toutefois progressif. « On attend l’arrêté. Dès lors que l’arrêté signé par le préfet nous est transmis, on va pouvoir acheminer les matières premières dont on a besoin » ce qui peut prendre plusieurs jours, a indiqué Isabelle Striga, directrice générale de Lubrizol France.