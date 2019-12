A.M.

Dubai a disparu le 1er décembre dernier. (Illustration) — JAUBERT/SIPA

Les animaux, premières victimes des inondations. Dubai, un mulet de 6 ans, a disparu le 1er décembre dernier lors des violentes inondations qui ont frappé le Var. Comme l’explique Var Matin, il était dans son champ à Agay, sur la commune de Saint-Raphaël, avec quatre chevaux, lorsque l’eau a atteint 1,5 mètre de hauteur. Alors qu’il ne mesure qu’à peine plus d’un mètre.

Depuis, une quinzaine de bénévoles accompagnent la propriétaire, Nathalie, dans les recherches pour retrouver l’animal. Et après dix jours, l’espoir de retrouver Dubai en vie demeure, il a pu s’enfuir pour se réfugier en hauteur, dans le massif de l’Esterel.

Le contingent de bénévoles s’amoindrit

Mais à cause des obligations de chacun, le contingent de bénévoles s’amoindrit de jour en jour, et seule Lucille, une bénévole d’une association de défense des chevaux et amie des propriétaires, poursuit ardemment les recherches. Sans résultats jusqu’alors, malgré les nombreux messages postés sur les réseaux sociaux pour alerter la population de cette disparition.

Garde-côtes, gardes forestiers, sémaphores et même les chasseurs ont été alertés. Si vous souhaitez participer aux recherches vous pouvez contacter l’association, 06.38.12.90.11, ou la propriétaire au 06.11.91.71.49.