Boris Johnson obtient la majorité absolue lors des législatives britanniques. — OLI SCARFF / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Theresa May en rêvait, Boris Johnson l’a fait. Au Royaume-Uni, le parti conservateur obtient la majorité absolue aux législatives ce jeudi. Avec cette victoire par K.-O., le Premier ministre britannique devrait être en mesure de mettre en oeuvre le Brexit d’ici le 31 janvier 2020. Les tories devraient progresser d’une cinquantaine de sièges par rapport à 2017, selon une projection de BBC/ITV/Sky News, avec 368 sièges (majorité à 326). A 5 heures (4 heures à Londres), Boris Johnson a pris la parole devant ses supporteurs. Le sourire aux lèvres, il s’est félicité d’avoir reçu « un nouveau mandat fort pour réaliser le Brexit ».

Retraites : Edouard Philippe convie les partenaires sociaux « le plus tôt possible la semaine prochaine »

Sa porte reste ouverte. Edouard Philippe a convié les organisations syndicales et patronales pour « un cycle de réunions » autour de la réforme des retraites « le plus tôt possible la semaine prochaine », a annoncé jeudi Matignon à l’AFP. Après avoir échangé au téléphone avec les partenaires sociaux jeudi après-midi, le Premier ministre « a confirmé sa proposition de dialogue pour continuer à améliorer le projet porté par le gouvernement », a ajouté Matignon, évoquant « une série de thèmes » : « la mise en place du minimum de pension, la pénibilité, la retraite progressive et l’accompagnement des transitions vers le système universel ».

Mais pour l'heure, une partie de la France est toujours bloquée. Suivez la mobilisation du jour avec ce matin à 7h30, près de 300 kilomètres de bouchons en Ile-de-France alors qu'à la SNCF, un TGV, un Transilien et un Intercités sur quatre circule et quatre TER sur dix.

Présidentielle en Algérie : La rue rejette le scrutin, la participation inférieure à 40 %

C’est le taux le plus faible des présidentielles pluralistes de l’histoire du pays. La participation au 1er tour de l’élection présidentielle de jeudi en Algérie s’établit à 39,93 %, a annoncé jeudi soir l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie) à la télévision nationale. Ce scrutin, organisé pour élire le successeur d’Abdelaziz Bouteflika, emporté par un mouvement populaire massif de contestation du pouvoir, était catégoriquement rejeté par les contestataires, qui y voyaient une manoeuvre du régime pour se régénérer. Les résultats seront annoncés à 11 heures ce vendredi.