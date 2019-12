Neymar et Cavani se congratule lors de PSG-Montpellier — J.E.E/SIPA

Nous sommes à 13 dodos de Noël et la distribution de cadeaux a commencé : voici, emballé sans grand effort, notre résumé de l’actu du jour.

1. Le verdict du jour : Trente ans pour Moussa Coulibaly

En février 2015, il avait tenté d’assassiner au couteau trois militaires à Nice, devenant le triste pionnier d’une vague d’attentats du même genre. Moussa Coulibaly a été condamné à Paris à trente ans de réclusion criminelle assortis d’une période de sûreté des deux tiers. C’est l’épilogue d’un procès entamé lundi par des aveux. Aveux de courte durée puisque dès le mercredi, l’accusé affirmait qu’il ne voulait « pas tuer » ces militaires. La cour en a décidé autrement.

2. L'enquête du jour : Les professionnels du tourisme s'inquiètent

Vous êtes peut-être passé à côté de l’info : une partie de la France est en grève. On en profite pour se poser un certain nombre de questions, sur la réforme, la stratégie du gouvernement ou des syndicats, etc. Mais c’est cette enquête sur l’impact potentiel des grèves sur le tourisme à Paris que nous vous proposons ce soir. Avec les transports paralysés dans Paris, les professionnels du tourisme s’inquiètent des conséquences à venir sur leur activité.

3. Le « fake off » du jour : Polémique autour d'un tir de la police

Depuis deux jours, de nombreux internautes relaient la vidéo d’un homme allongé au sol, le visage dégoulinant de sang, victimes de ce qu’ils affirment être un tir tendu des forces de l’ordre pendant la manifestation du 10 décembre à Montpellier. Ces dernières, elles, parlent d’un tir en cloche. Notre cellule d’enquête Fake Off est remontée à l’origine de la vidéo et a trouvé de nombreux témoins.

4. La disparition du jour : Mort d’un « Bronzé »

Il s’appelait Guy Laporte et son nom restera lié à celui de la troupe du Splendid avec qui il avait tourné dans deux films cultes, Les Bronzés et Les Bronzés font du ski. L’acteur avait ensuite multiplié les apparitions dans les films dirigés par ses compagnons d’aventure, Gérard Jugnot, Michel Blanc ou Patrice Leconte. Il est mort à l’âge de 71 ans des suites d’une longue maladie.

Guy Laporte, dans le personnage de Marcus, chef du village-vacances des Bronzés - Capture YouTube

5. Le coup de foudre du jour : Neymar et Cavani pour l’éternité

L’épisode 2, saison 2 de la série Penaltygate a animé les réseaux sociaux aujourd’hui. Pour ceux qui n’auraient pas suivi cette production à très gros budget du PSG, bref résumé de l’épisode précédent : Mercredi soir, Neymar a laissé Cavani tirer le penalty du 5-0 contre Galatasaray. Ce qui aurait pu rester comme un beau geste, salué par le public, le coach et la presse est devenu une affaire internationale ce matin. « Ce sera gravé en moi éternellement », a remercié publiquement Cavani. En fait-il trop ? A vous de nous le dire...

Inoubliable voir et vivre ce qu'il s est passé hier au Parc🙏❤ Ce sera gravé en moi éternellement. 🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/f6eV5ViAmx — Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) December 12, 2019

Voilà, c'est tout pour aujourd'hui ! Suivez-nous sur 20minutes.fr pour avoir toutes les infos et prévisions sur la grève.