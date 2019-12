Une passante en plein vent. Illustration. — Athena Picture - Rex - Sipa

Des vagues de 4,30m de haut ont déjà été enregistrées ce jeudi après-midi au Cap Ferret. La succession des fronts pluvieux, entraînant jusqu’à samedi un fort cumul de précipitations, et le fort coup de vent qui lèche déjà les côtes atlantiques ont conduit Météo France à placer 14 départements du Sud-Ouest en vigilance orange.

Des phénomènes de vagues-submersion sont attendus sur le littoral, tandis que les autres départements en alerte sont concernés soit par les fortes pluies et les risques d’inondation, soit par le vent violent, soit par la combinaison des deux.

La vigilance orange touche désormais l’Ariège, l’Aveyron, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

Les plus forts cumuls de pluie – jusqu’à 150 mm – sont attendus dans les Pyrénées et la Montagne Noire. Les plus fortes rafales de vent, d’ouest et nord-ouest, pourront atteindre 110 km/h en plaine, 130 km/h sur les Pyrénées, et 120 km/h sur les hauteurs du Tarn et de l’Aveyron. Sur le littoral atlantique le risque de vagues-submersion sera particulièrement important vendredi matin.

Tempête de décembre : à partir de la nuit prochaine, violentes bourrasques de vent sur la @HauteGaronne et la région @Occitanie . Rafales de 100 à 110 km/h en plaine toulousaine et sur le Comminges en fin de nuit et toute la matinée de vendredi... prudence ! @VigiMeteoFrance — Pascal Boureau (@pboureau31) December 12, 2019

L’ensemble des habitants de ces départements sont appelés à la prudence et à limiter leurs déplacements autant que possible.