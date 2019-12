Brigitte et Emmanuel Macron le 2 décembre 2019 aux Invalides. — THIBAULT CAMUS/POOL/AFP

Sur des clichés postés sur Facebook et supprimés depuis, Emmanuel et Brigitte Macron apparaissent à l'Elysée à côté d’Elie Hatem, ex-membre de l’Action française et figure de l’ultra droite, selon une information repérée ce jeudi par le HuffPost. Ces photos, qui ont circulé sur les réseaux sociaux, font depuis polémique.

Comment est-ce possible @EmmanuelMacron qu'@hatemelie, ancien membre de l'Action Française, fervent défenseur de Charles Maurras et complotiste d'extrême droite puisse être reçu à l'@Elysee avec les honneurs ?https://t.co/C0y30WW2a0 pic.twitter.com/nZLrxSdW1t — UEJF (@uejf) December 11, 2019

« Le président français appuie les efforts en vue de la sortie de crise au Liban », commente Elie Hatem sur son compte Facebook en postant ces photos, laissant entendre qu’il a eu lui-même une conversation de ce type avec le chef de l’Etat. Des photos dénoncées par l’Union des Etudiants Juifs de France (UEJF), qui rappelle qu’Elie Hatem a récemment rendu hommage à Charles Maurras, « théoricien de l’antisémitisme et soutien du régime de Vichy », complète le HuffPost.

Des photos prises lors d’une remise de décoration

Plusieurs personnalités publiques se sont insurgées contre ces photos sur Twitter, comme Alexis Corbière et Raphaël Glucksmann.

Dirigeant de l'Action Française il y a encore qques mois, nostalgique de Pétain et de la collaboration, adepte de Charles Maurras et de son "antisémitisme d'Etat", Elie Hatem a été reçu par Emmanuel et Brigitte Macron, qui l'a manifestement trouvé sympathique. C'est inacceptable. pic.twitter.com/9EPc5KErlN — Alexis Corbière (@alexiscorbiere) December 12, 2019

L’activiste d’extrême-droite antisémite, Elie Hatem, désavoué par l’Action Française car trop raciste pour eux (!?!), est reçu avec les honneurs par @EmmanuelMacron à l’Elysée. Au nom de quoi?

Après l’épisode Valeurs Actuelles, on explore des terres plus à droite encore? pic.twitter.com/n1aaIJW8Ql — Raphael Glucksmann (@rglucks1) December 12, 2019

Interpellée par le Huffington Post, l’Elysée a réagi : « Il n’y a pas eu de rencontre entre M. Hatem et le Président de la République ou Madame ». « Ces photos ont été prises à l’occasion d’une remise de décorations début novembre », poursuit l’institution, sans vouloir donner ni la date exacte ni le nom de la personne décorée qui a invité ce personnage controversé, estimant que ces informations n’ont pas à être rendues publiques. « Le Président de la République prend des photos avec des millions de gens chaque année, l’usage qui a été fait de cette photo par M. Hatem n’est pas conforme à ce qui s’est passé », conclut l’Elysée.