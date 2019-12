NOEL POUR LES NULS (2/15) Vous vous êtes fait démasquer par votre famille parce que le père Noël ne porte pas d'Air Max ? Pas de panique, « 20 Minutes » est là pour que cela ne se reproduise plus

Le pépère Noël dans les locaux de «20 Minutes». — P. B.-K.

La rédaction de « 20 Minutes » vous accompagne pendant les fêtes de fin d’année. Grandes questions, petites interrogations, vrais tracas ? On vous répond.

Aujourd’hui, nous vous montrons comment incarner un père Noël crédible auprès de votre famille, de vos collègues et de vos voisins (si vous faites un Noël des voisins).

Le père Noël en personne a été sollicité par « 20 Minutes » pour livrer ses conseils.

« Mais, ça ne peut pas être le père Noël, il a une barbe rousse/une veste en cuir/des Repetto [rayez la mention inutile] ! » Vous avez déjà été confronté(e) à ce genre de remarque enfantine et vous avez subi votre plus belle humiliation depuis que vous avez péniblement aligné trois mots en anglais à un étranger qui s’avère être français. Heureusement, 20 Minutes est là pour vous aider, non seulement à vous tenir informé(e) de manière exhaustive, mais également pour incarner un père Noël crédible.

Pour cela, nous avons fait appel à Jean-Loup Chaumet, un informaticien de 65 ans habitant à Saint-Quentin-en-Yvelines. Car outre sa passion pour le code binaire, Jean-Loup est père Noël professionnel pour la sixième année consécutive, de la mi-novembre jusqu’à fin décembre. Malgré un emploi du temps chargé, il a bien voulu nous livrer ses précieux conseils. Et fallait pas que ça traîne !