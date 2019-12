Edouard Philippe, le 11 décembre 2019 à Paris. — Thomas SAMSON / POOL / AFP

Il est 19h30, l’heure de vous résumer l’actualité du jour. On sait que vous l’attendez tous, de Saint-Martin-de-Belleville à Arcachon.

L’annonce du jour : Age pivot et naissance avant 1975… Edouard Philippe dévoile le projet de réforme des retraites

Edouard Philippe, le 11 décembre 2019, lors des annonces sur la réforme des retraites. - AFP

Le grand jour est enfin arrivé : le Premier ministre a présenté ce midi les détails de la réforme des retraites, qui cristallise des mécontentements depuis une semaine. L’instauration d’un âge pivot a notamment été confirmée. On résume les annonces dans cet article, et on vous donne dans celui-ci quelques exemples pour comprendre ce qui va changer.

Le procès du jour : Les Balkany de nouveau devant leurs juges

Patrick et Isabelle Balkany, condamnés respectivement à quatre et trois ans de prison ferme en première instance, ont comparu, ce mercredi, pour « fraude fiscale » devant la cour d’appel de Paris. L’accusation estime qu’ils ont dissimulé un patrimoine et de l’argent en liquide qu’il leur a permis d’avoir un train de vie supérieur à leurs revenus. Le couple nie farouchement, revenant même sur des propos tenus devant le tribunal correctionnel. Note compte rendu d’audience est à lire ici.

Le suspense du jour : C’est quoi la suite de Star Wars après l’Episode IX ?

Daisy Ridley, John Boyega et Oscar Isaac disent (a priori) adieu à l'univers « Star Wars » avec le film « L'Ascension de Skywalker » - The Walt Disney Company France

Il ne sort que mercredi prochain, mais 20 Minutes s’interroge déjà sur la suite possible à l’Episode IX. L’Ascension de Skywalker marque la fin de l’ère Skywalker, la fin de trois trilogies et neuf films : va-t-il laisser les fans face au vide de l’univers Star Wars ? Plusieurs hypothèses se font jour, qu'on vous laisse découvrir ici.

La vidéo du jour : Les chutes Victoria réduites à un courant d’eau à cause de la sécheresse

Et si vous avez aimé ces immanquables, vous allez vous délecter de notre podcast « Minute Papillon ! » à découvrir ici.

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui ! Suivez-nous sur 20minutes.fr​ pour avoir toutes les infos et prévisions sur la grève. Et si vous voulez changer de programme, retrouvez-nous sur Snapchat avec notre programme OMF en scannant ce snapcode.