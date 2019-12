MALTRAITANCE ANIMAL Les images ont été filmées sur une exploitation médaille d’or 2019 au Concours Général Agricole et rattachée à un lycée agricole

Des canetons (illustration). — IROZ GAIZKA / AFP

C’est une vidéo qui fait grand bruit au pays du foie gras depuis sa publication par L214 mardi soir. L’association de défense des animaux révèle des images tournées en octobre et novembre au couvoir du domaine de la Peyrouse en Dordogne où l’on voit des milliers de canetons jetés vivants à la poubelle. Cette exploitation qui sert d’atelier de formation au lycée agricole de Coulounieix-Chamiers près de Périgueux a reçu, il y a seulement quelques semaines, la médaille d’or 2019 du Concours Général Agricole.

Les canetons, triés à la naissance en fonction de leur sexe puisque seuls les mâles sont gardés pour le gavage, sont entassés dans des bennes à ordures. Ils meurent de faim et étouffés sous le poids des autres. Si la mise à mort de ces canetons n’est pas illégale au niveau européen, elle doit se faire par le broyage ou le gazage ce qui ne semble pas être le cas dans cette ferme d’élevage.

L’exploitation s’est mise aux normes

L’association qui envisage de porter plainte pour « cruauté ou abandon » a alerté les services vétérinaires. Un contrôle a « mis en évidence le recours à une méthode d’euthanasie par asphyxie non réglementaire » et le lycée a été verbalisé et mis en demeure, rapporte Sud Ouest.

Le directeur du domaine de La Peyrouse affirme que « l’atelier a acquis un broyeur » ces dernières semaines et regrette « la mauvaise maîtrise des procédures ». La France reste le premier producteur mondial de foie gras.