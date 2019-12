La gare de Lille lors de la grève du 5 décembre. — M.Libert / 20 Minutes

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Après deux années de concertation et six jours de grève et de manifestations, Edouard Philippe dévoile ce mercredi sa réforme des retraites et les compromis, voire les concessions, que l’exécutif est prêt à accorder pour tenter de calmer la colère. Le Premier ministre doit s’exprimer à midi devant le Conseil économique, social et environnemental et a promis d’y présenter « l’architecture » de la réforme visant à fondre les 42 régimes de retraite actuels (général, des fonctionnaires, privés, spéciaux, autonomes, complémentaires) en un seul système universel par points. Pendant ce temps, trains à l’arrêt, lignes de métros fermées, pagaille de vélos et trottinettes, crèches et écoles au ralenti, blocages de raffineries se poursuivront.

Le Comité départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) a émis un avis positif à un projet de réouverture partielle de l’usine chimique Lubrizol à Rouen, a indiqué mardi à l’AFP la préfecture de Seine-Maritime, confirmant que cet avis serait suivi par le préfet. L’avis du Coderst est favorable avec 20 votes pour, 4 contre (Métropole, UFC Que choisir, France nature environnement (FNE) et Union régionale des médecins libéraux) et une abstention (le maire de Gonfreville-l’Orcher). Le préfet « a confirmé qu’il suivrait » cet avis, a indiqué le secrétaire général de la préfecture, Yvan Cordier. L’usine est fermée depuis le spectaculaire incendie du 26 septembre.

Dans la coiffeuse d’Isabelle. Dans les cendriers. Dans les poches du peignoir de bain de Patrick. Dans son attaché-case, évidemment. A l’agence de voyages de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Dans des enveloppes kraft, bien sûr. A la caisse du supermarché. Et même dans la veste d’un costume déposé au pressing. Selon les enquêteurs, les liasses de billets étaient si nombreuses qu’elles constituaient « un océan d’argent liquide ». Lourdement condamnés en septembre à quatre et trois ans de prison ferme, Patrick et Isabelle Balkany vont devoir se défendre, à nouveau, à partir de ce mercredi devant la cour d’appel de Paris, d’avoir fraudé le fisc afin de maintenir leur train de vie dispendieux.