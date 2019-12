MOBILISATION L’intersyndicale FO-CGT-FSU-Solidaires et quatre organisations de jeunesse ont appelé à des actions locales le 12 décembre et à une manifestation nationale le 17 décembre à Paris

Manifestation retraite — Thibault Camus/AP/SIPA

La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit. L’intersyndicale FO-CGT-FSU-Solidaires et quatre organisations de jeunesse opposée à la réforme souhaitée par le gouvernement ont appelé mardi à des actions locales le jeudi 12 décembre et à une manifestation nationale le mardi 17 décembre à Paris, a-t-elle annoncé à la presse après près de trois heures de réunion.

« Les organisations appellent à organiser des actions de grève et de manifestations localement le 12 décembre, puis le week-end et de faire du 17 décembre une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle massive de grève et de manifestation », a déclaré Frédéric Souillot (FO), lisant le communiqué de l’intersyndicale.

« Une plus grosse journée de mobilisation »

« Déjà des actions locales le 12 décembre et pendant le week-end. Puis le 17 il faudra une plus grosse journée de mobilisation que précédemment, avec notamment un grand rassemblement à Paris », a déclaré Catherine Perret de la CGT à l’issue de la réunion. « Des grèves irréductibles tous les jours jusqu’au 17, et le 17 ce doit être l’irruption », a renchéri Eric Beynel (Solidaires).

Selon un participant, la réunion a été un peu longue et crispée car la CGT a annoncé sans attendre la fin, par communiqué, deux journées de mobilisation les 12 et 17. « La CGT a été impatiente et s’est excusée », a indiqué Catherine Perret. « L’intersyndicale est plus unie que jamais », a assuré Frédéric Souillot (FO).