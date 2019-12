Une station de métro fermée à Paris, le 5 décembre 2019, jour de grève. — CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

A pied, en vélo, en voiture, mais pas vraiment en train ni en métro, vos immanquables ont pris le chemin jusqu’à vous.

Les prévisions grève du jour (ou plutôt du lendemain)

La grève se poursuit et mercredi s’annonce toujours complexe pour les déplacements. Le trafic RATP devrait être aussi perturbé que lundi et mardi. Et côté SNCF, ce n’est pas mieux. La SNCF annonce un TGV sur quatre, un Transilien sur cinq et trois TER sur dix. Et on répond à cette question qui hante les stations et les tourniquets : le passe Navigo sera-t-il remboursé pour les Franciliens ? Et si vous voulez un peu plus d’actualité sur la grève, retrouvez notre live ici

La question du jour : comment la majorité se prépare après le discours d'Edouard Philipppe

« Pas d’annonces magiques », mais une phase « de propositions et de décisions ». Edouard Philippe est venu motiver les troupes ce mardi, à la veille de son discours très attendu sur la réforme des retraites, prévu mercredi midi. Alors que des opposants au projet du gouvernement manifestent dans tout le pays, la majorité se prépare. A lire ici.

Le fait du jour : Enquête criminelle ouverte après l'éruption meurtrière d'un volcan en Nouvelle-Zélande

Une éruption s'est produit, le 9 décembre 2019 sur White Island, dans le nord de la Nouvelle-Zélande. - Handout / Michael Schade / AFP

Une enquête criminelle a été ouverte, ce mardi en Nouvelle-Zélande, au lendemain d’une éruption volcanique sur une île touristique, qui a probablement causé la mort de 13 personnes, a annoncé la police. La semaine dernière, le niveau d’alerte du volcan avait été relevé, soulevant la question de savoir pourquoi les touristes ont été autorisés à se rendre sur White Island, également appelée Whakaari, dans le nord de la Nouvelle-Zélande.

Le « fake off » du jour : Oui, Alain, vu sur BFMTV, marche bien 30km pour aller au travail

Une station de métro fermée à Paris, le 5 décembre 2019, jour de grève. - CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

« Fake » ? Non, non, c’était bien vrai. BFMTV a suivi, le temps d’un reportage, Alain, un agent d’entretien qui parcourt une trentaine de kilomètres à pied pour rentrer de son travail à son domicile. La séquence est devenue virale sur les réseaux sociaux, au gré des commentaires d’internautes incrédules, convaincus qu’il s’agit d’un comédien. Pourtant Alain fait bel et bien ce trajet. Contacté par notre journaliste, il nous a même donné des détails.

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui ! Suivez-nous sur 20minutes.fr​ pour avoir toutes les infos et prévisions sur la grève. Et si vous voulez changer de programme, retrouvez-nous sur Snapchat avec notre programme OMF en scannant ce snapcode.