Des toilettes. (Illustration) — CHAUVEAU NICOLAS/SIPA

Elles étaient payantes pour les femmes et gratuites pour les hommes. A la gare de Brest, les toilettes sont devenues un sujet de discorde. La SNCF vient d’y mettre fin en décidant de retirer les urinoirs. « On a décidé d’enlever les urinoirs gratuits pour que l’équité entre hommes et femmes soit respectée », a indiquant la SNCF, qui avait été alertée sur le sujet par des messages postés sur les réseaux sociaux.

Merci à la@SNCF de la ville de #Brest pour cette@PepiteSexiste !



🚹 Des urinoirs gratuits pour les hommes

🚺 Des toilettes payantes pour les femmes



Pour faire la même chose…



Merci 🤔😒



Est-ce vraiment votre conception de l’égalité ?#balanceteschiottes #sexismeordinaire pic.twitter.com/NE8FiMYRg5 – Haïdée (@Haidee_010197) October 6, 2019

« Le sujet de l’équité est important et même primordial à la SNCF », a assuré la société ferroviaire, expliquant avoir décidé de supprimer les urinoirs faute de pouvoir entreprendre des travaux plus conséquents afin de rendre l’ensemble payant.

Des travaux prévus dans les prochains mois

Mais depuis, de nouveaux messages sur les réseaux sociaux s’en prennent à la SNCF, estimant notamment que le fait d’enlever les urinoirs allait conduire les hommes à faire « pipi partout ».

C'est en effet stupide ! Retirer les urinoirs invite surtout certains à faire leurs besoins partout. Exemple : quand je prends le parking, cela sent l'urine dans tous les coins, dans les ascenseurs. La gare de Brest sentira bon bientôt ! — Fée des Lettres (@FeedesLettres) December 7, 2019

Face à cette polémique, la SNCF a tenu à faire savoir ce mardi que des travaux étaient prévus à la gare afin de rénover l’espace restauration, mais également les toilettes. Ces travaux, dont la nature n’a pas été précisée, devraient débuter prochainement et prendre fin avant les fêtes maritimes de Brest prévues du 10 au 16 juillet.