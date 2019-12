IMMOBILIER Selon les notaires, les prix au mètre carré ont augmenté de 10% en un an

En 2019, les prix de l'immobilier dans l'ancien ont augmenté de plus de 10% à Lyon selon les notaires — M. Allili / Sipa

Les prix des logements anciens ont globalement augmenté cette année en France.

« La province rattrape l’Île-de France, c’est un fait nouveau qui n’existait pas ces dernières années », résume un notaire.

Les villes de Nantes et Rennes ont été particulièrement recherchées, ainsi que Lyon.

Les prix des logements anciens ont globalement augmenté cette année en France, tout en connaissant des évolutions contrastées avec des flambées particulièrement marquées à Nantes et Lyon, ont détaillé mardi les notaires à l’occasion de leur bilan annuel du secteur. Deux villes qui ont vu les prix au mètre carré grimper de plus de 10 %.

« La province rattrape l’Île-de France, c’est un fait nouveau qui n’existait pas ces dernières années », résume le notaire parisien Thierry Delesalle. 2019 aura ainsi vu « une forte hausse des grandes villes de l’Ouest », souligne Frédéric Violeau, président de l’Institut notarial de droit immobilier. A Nantes, notamment, les prix des appartements ont bondi de plus de 10 % (3.150 euros le mètre carré), et à Rennes, ils ont pris plus de 7 % (2.750 euros le mètre carré).

Lyon flambe, Bordeaux se calme

Ailleurs, « on constate à nouveau la bonne tenue de Bordeaux (+1,5 % à 4.320 euros le m2) mais la flambée bordelaise dont on a beaucoup parlé ces dernières années, se calme et Lyon reprend ses droits », poursuit-il. Le marché lyonnais des appartements, plutôt timide depuis des années, s’est en effet rattrapé avec une hausse des prix qui dépasse 10 % à 4.320 euros le mètre carré.

Dernière hausse notable, celle de Saint-Etienne (+7,7 % pour les appartements à 930 euros le m2) est en trompe-l’œil car elle conclut des années de déprime qui en font la seule grande ville française à moins de 1.000 euros le mètre carré.

Enfin, une seule grande ville voit baisser les prix de ses appartements : Reims, où il décline de 2,7 % à 2.000 euros le m2. A noter que la hausse à Paris, ville la plus chère de France, est de 6,3 % pour un prix de 9.890 euros le mètre carré.