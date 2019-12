Manifestation, illustration. — Olivier Coret/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Transports très perturbés pour le sixième jour consécutif, grèves et manifestations partout en France : après la forte mobilisation de jeudi, les syndicats opposés à la réforme des retraites remettent la pression ce mardi sur le gouvernement, avant qu’il ne dévoile mercredi le détail de son projet. Principaux concernés par la grève des transports depuis jeudi, les Franciliens devront prendre leur mal en patience : à la RATP, où 10 lignes de métro seront closes mardi, la poursuite de la grève a été votée au moins jusqu’à mercredi, parfois jusqu’à vendredi. A la SNCF, seuls 20 % des TGV et Transilien pourront circuler, et quelque 25 % des vols intérieurs et 10 % des moyens courriers d’Air France sont annulés, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) ayant demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vol.

Earvin Ngapeth, star de l’équipe de France de volley, a été arrêté lundi à Belo Horizonte (sud du Brésil), accusé de harcèlement sexuel, a indiqué la police locale, mais le volleyeur évoque un « malentendu ». D’après la plainte, Ngapeth, 28 ans, a fessé une femme de 29 ans dans une salle de spectacles. La femme était accompagnée de son compagnon et d’un ami. Elle a réagi en donnant un coup au bras du joueur et a appelé la police, qui a alors transféré le volleyeur et la plaignante dans un commissariat. Earvin Ngapeth affirme lui avoir « confondu, lors d’une soirée en discothèque, une amie du groupe avec lequel il se trouvait avec une parfaite inconnue et a eu un geste, de fait, qu’elle a pu considérer comme inconvenant à son égard », selon son avocat.

L’armée de l’Air chilienne a annoncé lundi avoir perdu le « contact radio » avec un avion militaire C130 avec 38 personnes à bord, qui avait décollé de Punta Arenas (sud) à destination d’une base en Antarctique. « Un avion C130 Hercules a décollé à 16h55 (20h55, heure française) de la ville de Punta Arenas, vers la base antarctique Président Eduardo Frei », a indiqué l’armée dans un communiqué. Au total « 38 personnes, dont 17 membres d’équipage et 21 passagers » se trouvaient à bord de l’appareil. Une opération de secours avec des avions et des navires de la Marine chilienne a été lancée, selon la même source.