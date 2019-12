Grève du 10 décembre EN DIRECT : Jean-Michel Blanquer prévoit 12,5 % de grévistes dans les écoles… Plus de 400 kilomètres de bouchons en Ile-de-France…

7h28 : La ligne de métro 11 finalement ouverte

A Paris, le métro, qui devait normalement être fermé, sera finalement ouvert, ce mardi, de 6h30 à 9h30, a annoncé la RATP sur son compte Twitter. En revanche, les stations Place de Fêtes, Républiques, Arts et Métiers et Belleville ne seront pas desservies.

[Mouvement Social] ⚠️ Aujourd’hui mardi 10 décembre, reprise du trafic sur la #Ligne11 #RATP. Le trafic sera fortement perturbé avec 1 train sur 3 entre 6h30 et 9h30. Place des fêtes, République, Arts et métiers et Belleville sont fermées. + d'infos : https://t.co/xCUfON6rnB pic.twitter.com/xfFYoypzvy