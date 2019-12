JEUX OLYMPIQUES La FDJ sera « partenaire officiel » du comité d’organisation des Jeux olympiques, soit le second rang des sponsors nationaux

Le siège de la Française des Jeux, ou FDJ, à Boulogne-Billancourt, près de Paris. — Christophe Ena/AP/SIPA

La Française des Jeux, en plein processus de privatisation, a annoncé lundi soir qu’elle devenait le troisième sponsor des Jeux olympiques de Paris 2024 et qu’elle lancerait des jeux de loterie en lien avec l’événement, dans une interview de sa présidente Stéphane Pallez au Parisien.

« Nous savons fabriquer des jeux (de loterie), c’est notre métier. Ces jeux incarneront notre engagement et contribueront à la mobilisation du grand public. Ils seront thématisés et s’échelonneront jusqu’en 2024. Nous commencerons lors des Jeux de Tokyo, l’été prochain, et cela ira crescendo », explique Stéphane Pallez dans le journal.

Concrètement, la FDJ sera « partenaire officiel » du comité d’organisation des Jeux olympiques (Cojo), soit le second rang des sponsors nationaux, et l’entreprise a signé un contrat de licence avec le Cojo pour pouvoir utiliser l’image de Paris 2024 dans ces futurs jeux, probablement des tickets de grattage, comme pendant la période de candidature. Aucun montant n’a été communiqué.

« Se donner les moyens d’être présent dans le quotidien des Français »

« Faire des Jeux olympiques et Paralympiques pour et avec les Français, c’est se donner les moyens d’être présent dans leur quotidien », s’est félicité dans un communiqué le patron du Cojo, Tony Estanguet, pour qui la FDJ représente le « premier réseau de proximité de France ».

Comme ses prédécesseurs, la banque BPCE et EDF, les deux premiers sponsors de Paris 2024, la FDJ aura aussi son équipe de sportifs de haut niveau, 27 en tout, avec le détenteur du record du monde du décathlon Kevin Mayer, et la quadruple championne paralympique de ski Marie Bochet comme ambassadeurs, explique Stéphane Pallez au Parisien.

Polémiques Total et Airbnb

Les sponsors sont au cœur du modèle économique de toutes les éditions des JO. Selon son budget prévisionnel, le Cojo compte encaisser 1,2 milliard d’euros de ses partenaires nationaux, sur un total de recettes de 3,8 milliards d’euros.

Le sujet est sensible : en avril, le géant pétrolier Total avait renoncé à signer un contrat avec Paris 2024, sous la pression de la maire de Paris Anne Hidalgo, qui ne voulait pas d’une entreprise traînant une image environnementale négative ; plus récemment, l’arrivée d’Airbnb parmi les sponsors du Comité international olympique (CIO) a provoqué une autre polémique, la ville de Paris dénonçant l’effet néfaste de la plateforme de location sur les prix des logements et les hôteliers fustigeant une concurrence déloyale.

Au total, le budget des JO de Paris 2024 s’élève à 6,8 milliards d’euros : 3,8 milliards pour l’organisation (budget du Cojo) et 3 milliards pour les chantiers, dont 1,5 de fonds publics.