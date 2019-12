Manifestation contre la réforme des retraites à Paris, le 5 décembre 2019. — Thomas SAMSON / AFP

Jeudi 5 décembre, des violences ont émaillé la mobilisation contre la réforme des retraites à Paris, infiltrée par des centaines de black blocs.

Redoutant de nouveaux incidents, la place Beauvau mobilisera largement les forces de l’ordre, mardi, à l’occasion d’une nouvelle journée de mobilisation.

Dans la capitale, le préfet de police a pris un arrêté de fermeture des commerces situés sur le parcours de la manifestation.

De nouvelles violences sont-elles à craindre ? Jeudi dernier, malgré l’important dispositif déployé par la préfecture de police, des incidents ont éclaté dans le cortège parisien quand des black blocs s’en sont pris aux forces de l’ordre, place de la République, dans l’est de la capitale. Des « éléments radicaux », venus par centaines, qui pourraient une nouvelle fois troubler, ce mardi, la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, s’inquiète une source ministérielle. Il faut dire que samedi, le centre-ville de Nantes a été saccagé par des casseurs. « Ils ont montré qu’ils sont toujours là. »

Au niveau national, la mobilisation des forces de l’ordre, mardi, sera donc « à un niveau assez important », au moins similaire à celui de jeudi, poursuit cette même source, sans donner pour autant de chiffres précis. A Paris, la préfecture de police se contente, elle aussi, de faire savoir dans un communiqué qu’elle mobilisera « des moyens humains et matériels significatifs visant à assurer la sécurité des manifestants et à prévenir les violences et dégradations en marge du cortège ». La semaine dernière, 6.000 policiers et gendarmes étaient mobilisés dans la capitale.

Plusieurs sections de gendarmes mobiles et de CRS

Selon nos informations, un important déploiement de gendarmes mobiles et de CRS, et d’effectifs de la DOPC (direction de l’ordre public et de la circulation) bouclera le secteur autour du palais de l’Elysée, des Champs-Elysées, de la place de l’Etoile, de l’Assemblée nationale et de l’hôtel de Matignon. En outre, une vingtaine de sections de CRS encadreront le cortège, qui partira à 13h30 de la place Vauban (7e), survolée par un drone, pour rejoindre Denfert-Rochereau (14e) en fin d’après-midi.

Enfin, la préfecture de police mobilisera les Brigades de répression de l’action violente, dont certaines sont motorisées. Il s’agit d’unités qui s’adaptent aux violences observées lors des manifestations. Les effectifs de la Dspap (Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne) seront, eux, chargés des missions de surveillance et de sécurisation aux abords des gares et de repérer les éventuels fauteurs de troubles. D’autre part, toujours selon nos informations, les autorités ont demandé aux syndicats qui organisent la manifestation de renforcer leur dispositif de sécurité.

« Se conforter strictement aux consignes »

Le préfet de police, Didier Lallement, a pris un arrêté de fermeture des commerces situés sur le parcours de la manifestation. Il leur recommande aussi de « prendre toutes les mesures utiles à la protection de leurs biens ». Traduction : ils doivent se barricader, comme le font de nombreux commerçants depuis un an lors des manifestations des « gilets jaunes ». Par ailleurs, les voitures ne pourront se garer le long du trajet entre minuit et 20h.

Enfin, Didier Lallement a demandé à la mairie de Paris de « faire enlever tous les éléments pouvant servir de projectiles » et de « sécuriser les chantiers de voie publique ». Le haut fonctionnaire demande à « l’ensemble des manifestants pacifiques » de se « positionner dans le cortège syndical et non à son amont, où les groupes radicaux ont pris l’habitude de se former pour mener leurs actes de déstabilisation ». Il les invite également « à se conforter strictement aux consignes des organisateurs, et notamment à l’ordre de dispersion lorsqu’il sera donné en fin de manifestation ».