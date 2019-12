P. C.

C’était loin d’être de tout repos. Ce matin, des milliers de personnes se sont retrouvées empêtrées dans les transports ou ont dû passer au plan B, voire C, pour se rendre sur leur lieu de travail. Alors, forcément, quand on chamboule les habitudes de toute une population on se retrouve dans des situations parfois incongrues.

Prenez mon exemple : après avoir réussi à prendre l’un des rares métros, j’ai appris que celui-ci ne desservait que quelques stations avant de me laisser comme une âme en peine. Il m’aura ensuite fallu 1h15 à pieds pour rejoindre le bureau. Alors autant Notre-Dame c’est joli, autant jouer des coudes sur le pont Saint-Michel sous des trombes d’eau, ça perd tout de suite de son charme.

