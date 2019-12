Illustration de bouchons au nord ouest de Paris. — SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Lundi de galère pour les usagers des transports publics : plus de 500 kilomètres de bouchons étaient enregistrés ce lundi matin à 7h30 sur les routes d’Ile-de-France, en raison de la paralysie des transports en commun liée à la mobilisation contre la réforme des retraites. Après un jeudi de perturbations, c’est bien un lundi noir qui se dessine pour les usagers : la SNCF prévoit d’assurer « entre 15 % à 20 % » de son trafic habituel, soit un TGV et un Transilien (RER SNCF et trains de banlieue) sur cinq, trois liaisons TER sur dix (essentiellement assurées par bus), un train Intercités sur cinq et un trafic international « très perturbé ». La RATP table sur un trafic en région parisienne « extrêmement perturbé » pour le début de semaine, avec dix lignes de métro sur seize fermées lundi et un « fort risque de saturation du réseau ».

C’est une action bénévole. Mais quand même. Y a-t-il conflit d’intérêts pour Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux retraites alors qu’il a « oublié » de préciser ses liens avec un institut de formation de l’assurance ? « C’est une omission par oubli », a déclaré le principal intéressé au Parisien/Aujourd'hui en France dimanche, lui qui est entré au gouvernement début septembre et qui a donc dû se soumettre à la désormais traditionnelle déclaration d’intérêts publiée sur le site de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), samedi.

Le volcan néo-zélandais White Island est entré en éruption lundi, faisant au moins un mort et laissant présager un bilan beaucoup plus lourd, un groupe de visiteurs ayant été vu, juste avant, en train de marcher au fond du cratère. Une centaine de personnes « étaient sur ou autour de l’île, dont certaines dont on a perdu la trace », selon la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern. La police a ensuite évoqué une « cinquantaine de personnes ».