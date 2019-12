Grève du 9 décembre EN DIRECT : Plus de 600 kilomètres de bouchons en Ile-de-France... Un tiers des dépôts RATP bloqués par des grévistes...

7h32 : Le trafic tout aussi difficile pour la RATP

Coté RATP​, ce n’est pas beaucoup mieux. Seules les lignes 1 et 14, automatiques, fonctionneront normalement, avec des risques de saturation. Les lignes 4, 7, 8 et 9 rouleront avec peu de trains et uniquement de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30. Quant aux lignes 2, 3, 3Bis, 5, 6, 7Bis, 10, 11, 12 et 13, elles sont tout simplement fermées.

[Mouvement Social] ⚠️🔴 Le trafic est extrêmement perturbé sur les réseaux métro et RER #RATP. Les réseaux tram et bus seront quant à eux assurés à 50%. Le détail des prévisions pour lundi 9 décembre ci-dessous ⬇️ et sur notre site : https://t.co/7OhMS4j8Sg pic.twitter.com/Q4YIJXxlra — Service client RATP (@ClientsRATP) December 8, 2019

Egalement, seulement 50 % des bus et trams en circulation. Il n’y aura qu’un RER A sur deux et un RER B sur trois et uniquement aux heures de pointe.