Lundi approche, il est temps de se reconnecter en douceur. Voici notre résumé des infos essentielles qu’il ne fallait pas rater ce week-end.

1. Les « gilets jaunes » et les manifestants dans la rue contre la réforme des retraites

Pas de répit pour la mobilisation contre la réforme des retraites. Plusieurs milliers de personnes ont de nouveau manifesté samedi à l’appel de la CGT, avec des manifestations parfois tendues à Nantes, Lyon et Toulouse et des incidents à Paris pour l'acte 56 des «gilets jaunes». En parallèle, des routiers ont mené des actions de blocage sur plusieurs grands axes à travers la France, provoquant bouchons et perturbations, pour protester contre la hausse de leurs taxes sur le gazole, prévue par le gouvernement.

Du côté des cheminots, la mobilisation est restée également très forte tout le week-end avec un trafic extrêmement limité sur le réseau SNCF et en Ile-de-france sur le réseau RATP. Une situation qui devrait perdurer tout le début de la semaine selon les dernières prévisions de trafic livrées ce dimanche.

« Nous tiendrons jusqu’au retrait » de la réforme, dans laquelle « il n’y a rien de bon », a promis ce dimanche dans le JDD, le dirigeant cégétiste, Philippe Martinez, alors que certaines voix évoquent déjà un troisième round jeudi prochain, après une deuxième journée de manifestations mardi.

2. Le gouvernement sur le pont avant une semaine cruciale sur la réforme des retraites

Emmanuel Macron lors d'un débat sur les retraites à Rodez (Aveyron) le 3 octobre 2019. - ERIC CABANIS / POOL / AFP

Le gouvernement a aussi sorti les muscles tout le week-end. Edouard Philippe, qui organisait ce dimanche des réunions de travail à Matignon et à l’Elysée, a réaffirmé dans les colonnes du JDD sa détermination à mener son projet de système universel de retraite par points jusqu’au bout : « Si on ne fait pas une réforme profonde, sérieuse, progressive aujourd’hui, quelqu’un d’autre en fera une demain brutale, vraiment brutale », a prévenu le chef du gouvernement

L’agenda de l’exécutif, dévoilé ce dimanche, s’annonce serré : après avoir présenté les résultats de la consultation sur les retraites lundi, il affrontera mardi une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle à l’appel de l’intersyndicale CGT-FO-Solidaires-FSU, avant de dévoiler l’intégralité de son projet de réforme mercredi.

3. Affaire Kulik : Après sa tentative de suicide, l’état de santé de Willy Bardon « continue de s’améliorer »

Amiens, le 05 décembre 2019. Le public est nombreux pour assister au procès de l'affaire Elodie Kulik. - V.VANTIGHEM

L’état de Willy Bardon, qui a ingurgité un produit toxique vendredi soir, juste après sa condamnation à 30 ans de réclusion pour l’enlèvement et la séquestration suivis de mort d’Elodie Kulik en 2002, « continue de s’améliorer », a indiqué ce dimanche le procureur d’Amiens. « Il se trouve toujours en phase de réveil progressif au service de réanimation du CHU d’Amiens », a déclaré Alexandre de Bosschère. « Tant que cette phase n’est pas terminée, les médecins restent prudents dans leur pronostic », a-t-il ajouté, précisant qu'« ils constatent en tout état de cause pour l’instant que l’évolution est favorable »

« Le produit ingéré (…) est un pesticide appelé le Temik. C’est un produit extrêmement dangereux », « qui a des effets à la fois sur le système nerveux et le système cardio-vasculaire », avait indiqué samedi soir le procureur.

4. Mayotte en alerte rouge à l’approche du cyclone Belna

Cyclone (illustration) - AUDET VINCENT/SIPA

L’île française de Mayotte a été placée en alerte rouge à partir de 16 heures ce dimanche. A l’approche du cyclone Belna, les services de l’Etat appellent les habitants à se mettre à l’abri et « ne sortir en aucun cas ». Interrogé dans le journal de 19 heures (17 heures à Paris) de Mayotte la 1ère, le préfet du département Jean-François Colombet a indiqué que les dernières observations de Météo-France montrent que le cyclone commence à plonger vers le sud, ce qui l’écarterait légèrement de Mayotte. Il pourrait ainsi rester à une distance de 100 km de l’île.

5. Téléthon : 74,6 millions d’euros de dons, le compteur en hausse

Sophie Davant, Jean-Paul Rouve et Nagui sur la scène du Telethon 2019, le 6 décembre 2019 au Parc de la Villette à Paris. - GILLES GUSTINE / FRANCE TELEVISIONS / AFP

Bonne nouvelle pour le Téléthon. Le compteur de la 33e édition a atteint 74,6 millions d’euros ce dimanche. C’est mieux que l’édition 2018, où l’événement caritatif avait été bousculé par la mobilisation des « gilets jaunes ». Cette bonne campagne n’atteint pas toutefois le niveau de l’édition 2017, qui avait récolté 75,6 millions d’euros.