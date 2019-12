Un homme de 19 ans, suspecté d’avoir participé aux violences dont ont été victimes des militants LREM , était en garde à vue ce dimanche matin à Grenoble, a indiqué le parquet.

Les policiers cherchent « à établir [le] rôle exact » de ce manifestant, a précisé le procureur de la République de Grenoble Eric Vaillant dans un message transmis à la presse.

Samedi après-midi, des militants LREM, qui faisaient campagne pour la candidate aux municipales de leur parti Emilie Chalas, ont été violemment invectivés par certains des 400 manifestants qui défilaient dans le centre-ville contre la réforme des retraites.

« Cassez-vous », leur ont lancé certains des manifestants, qui ont également détruit une partie de leur matériel de campagne, selon une vidéo postée sur Twitter par la candidate qui a déposé dans la foulée une plainte pour « menaces et dégradations ».

« Les vidéos des faits sont actuellement en cours d’exploitation pour identifier les auteurs », a précisé Eric Vaillant, ajoutant que les quatre membres de l’équipe de campagne d’Emilie Chalas avaient apporté leur témoignage aux enquêteurs.

« Jets de projectiles et de pétards, notre tente et Kakémono ont été détruits, le matériel incendié », a déploré samedi dans un communiqué Emilie Chalas, se disant « consternée ».

Consternée par le déni de démocratie de ces individus tandis que nos militants font simplement et respectueusement campagne. La violence, les menaces, la terreur ne nous feront jamais renoncer ! pic.twitter.com/TRxkmiM8oW

Le lendemain, une vidéo du @ledauphine prise de l’autre coté. Scène surréaliste, « cassez-vous », « suicidez-vous »... et nos militants, de 17 à 84 ans sur place, parfois premier engagement politique, pas adhérent LREM...et quand bien même ?! Consternant Nous ne faiblirons pas ✊ pic.twitter.com/jRzfymIA4Y

Cet incident a entraîné de nombreuses réactions à La République en Marche, à commencer par son délégué général Stanislas Guerini qui a tenu à apporter son soutien « après ces actes intolérables ».

« Honteuses méthodes, intimidation, menaces et violences illustrent la défaite de la pensée », a enchaîné sur Twitter la secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité femmes/hommes Marlène Schiappa. « Honte à ces petits inquisiteurs dont le courage s’arrête lorsqu’ils doivent se démasquer », a réagi pour sa part la secrétaire d’Etat à la Transition écologique Brune Poirson.

Honteuses méthodes, initimidation, menaces et violences illustrent la défaite de la pensée. Chère @EmilieCChalas je serai avec grand plaisir à tes côtés et avec ton équipe jeudi à #Grenoble pour faire vivre le débat respectueux 💪🏾 https://t.co/lQadNn29xO

Le principe d’une République démocratique c’est que chacun peut y exprimer LIBREMENT ses idées et ses opinions. Honte à ces petits inquisiteurs dont le courage s’arrête lorsqu’ils doivent se démasquer. Tout mon soutien à toi chère @EmilieCChalas et aux marcheurs. https://t.co/Vo3GsQBqNA

Le maire écologiste Eric Piolle a de son côté appelé à « un débat serein, démocratique et républicain sur le fond pour Grenoble ».

La colère est là, j'appelle à un débat serein, démocratique et républicain sur le fond pour Grenoble, pour les Grenoboises et les Grenoblois. Restons dignes et respectueux de notre démocratie.