Illustration: Une bouche de métro fermée lors de la grève contre la réforme des retraites, le 6 décembre 2019. — Philippe LOPEZ / AFP

La RATP et la SNCF ont annoncé un trafic toujours très perturbé dimanche et lundi. Côté RATP, 14 lignes de métro sur 16 fermées seront notamment fermées dimanche et 10 lundi, en raison de la grève contre la réforme des retraites, a-t-elle annoncé ce samedi en fin de journée.

Côté SNCF, un TGV Inoui sur deux, un Ouigo sur six, un Transilien sur six, un Intercités sur dix, deux TER sur dix sont prévus dimanche, et le trafic « restera fortement perturbé » lundi. L’entreprise recommande « aux voyageurs qui le peuvent de reporter leur déplacement ».

Dimanche « très fortement perturbé »

A Paris, le trafic sera « normal » dimanche et lundi sur les lignes automatiques 1 et 14 du métro, la ligne Orlyval qui dessert l’aéroport d’Orly, ainsi que les lignes de bus Orlybus et Roissybus, a indiqué la RATP dans un communiqué. Dimanche, le RER A sera « fermé toute la journée », tandis que le trafic du RER B sera « très fortement perturbé ». En revanche, la moitié des bus et deux tramways sur trois, « en moyenne », circuleront.

Lundi, les estimations de trafic de la Régie prévoient que les RER A et B qu’elle opère circuleront « uniquement en heures de pointe », et les gares RATP seront fermées en dehors de ces horaires. Le trafic des deux lignes est annoncé « fortement perturbé », avec 1 train sur 2 uniquement en heures de pointe (6h30-9h30 et 16h30-19h30) sur le RER A, et 1 train sur 3 uniquement en heures de pointe (6h30-9h30 et 16h30-19h30) sur le RER B. L’interconnexion est interrompue à Gare du Nord.

Risque de saturation

Sur le métro, le trafic sera « extrêmement perturbé avec risque de saturation en heures de pointe » sur les lignes qui fonctionnent : les lignes 1, 14 et l’Orly Val. Le trafic sera très perturbé avec 1 train sur 3 aux heures de pointe et plusieurs stations fermées sur les lignes 4 et 7.

Sur les lignes 8 et 9, le trafic sera très fortement perturbé et les gares ouvertes uniquement en heures de pointe (6h30-9h30 et 16h30-19h30) avec 1 train sur 2 entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly-Diderot pour la ligne 8, et 1 train sur 2 entre Mairie de Montreuil et Nation sur la 9. Le trafic sera interrompu sur les autres lignes, soit les 2, 3, 3bis, 5, 6, 7, 10, 11, 12, et 13.

Trafic perturbé aussi sur le tramway

Côté tramway, 2 tramways sur 3 circuleront en moyenne toute la journée sur les lignes 2, 3b, 6 et 8. 1 tramway sur 2 en moyenne toute la journée sur la ligne 5, 1 sur 4 sur la ligne 7, et 1 sur 3 en heures de pointe uniquement sur les lignes 1 et 3a.

La moitié des bus circuleront. Le service du Orlybus sera normal, alors qu'il y aura deux Roissybus sur trois. La RATP insiste sur le fait que ces estimations ne sont pas définitives, et que les prévisions définitives pourront être données dimanche à 17h.