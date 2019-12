Des routiers menaient samedi 7 décembre 2019 des actions de blocage sur plusieurs grands axes à travers la France pour protester contre la hausse de leurs taxes sur le gazole. — AFP

Des barrages filtrants et opérations escargot mis en place tôt ce matin devraient être levés en début d’après-midi, les autres dureront jusqu’à la fin de journée et cesseront dès la nuit tombée « pour ne prendre aucun risque pour la sécurité ». Des routiers menaient samedi des actions de blocage sur plusieurs grands axes à travers la France, provoquant bouchons et perturbations, pour protester contre la hausse de leurs taxes sur le gazole, prévue par le gouvernement.

Les routiers protestent contre une hausse de 2 centimes de leurs taxes sur le gazole dans le projet de loi de finances pour 2020. Ils s’estiment ainsi désavantagés comparé à leurs concurrents étrangers qui ne contribuent pas à l’entretien des infrastructures routières en France, ni ne respectent la réglementation européenne de cabotage.

Un départ en fanfare... du cortège parisien ! #7dec19MANIFtransporteurs

Le @gouvernementFR doit entendre la colère des transporteurs et travailler avec la profession sur le financement des infrastructures. @Djebbari_JB @Elisabeth_Borne @EPhilippePM pic.twitter.com/NHYZ6anHbR — OTRE (@_OTRE_) December 7, 2019

Quinze points de blocage étaient prévus principalement sur des routes à forte circulation de poids lourds étrangers, avec d’importantes perturbations notamment en Ile-de-France, sur l’autoroute A7 en Rhône-Alpes, dans la région Occitanie sur l’autoroute A75, dans l’Aveyron et autour de l’agglomération toulousaine, selon Jean-Marc Rivera, délégué général de l’Organisation des transporteurs routiers européens (Otre) qui appelle aux blocages.

« On les immobilise vingt minutes et on les laisse repartir »

Ces actes ne visent pas « embêter le citoyen », a quant à lui expliqué Pascale Faure, qui participait à un barrage filtrant installé à l’intersection des autoroutes A62 et A65 près de Langon (Gironde). « On arrête principalement des camions étrangers, bulgares, tchèques, lituaniens, polonais… On les immobilise vingt minutes et on les laisse repartir », a pour sa part déclaré Philippe Bonneau, secrétaire général de l’Otre, de Oissel (Seine-Maritime) où 70 à 100 camions bloquent partiellement un rond-point. « On est comme les agriculteurs, on nous fait toujours passer pour les méchants, ça suffit. On est bien conscient qu’il y a un enjeu environnemental et on a proposé un certain nombre d’idées à ce niveau-là », a-t-il encore affirmé.

En Ile-de-France, un convoi de camions bloque depuis 9 heures quatre voies sur l’autoroute A4 au niveau de la sortie Cité Descartes à Champs-sur-Marne, selon Gérard Enel, responsable régional de l’Otre qui prévoit la fin du blocage vers 14 heures. Une vingtaine de camions menaient également une opération escargot à Lognes (Seine-et-Marne) en direction de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), via la N104 et l'A4.

10:45 Début de barrage filtrant au niveau de l’aire du Hill. Les transporteurs routiers de l’OTRE dénoncent la possible révision de la taxe sur le carburant pic.twitter.com/tMSM3FcRvE — Valérie Chopin (@ValerieChopin) December 7, 2019

En région Auvergne-Rhône-Alpes, un barrage filtrant a aussi été installé sur l'A7 dans le sens Valence-Lyon, à la hauteur de Chasse-sur-Rhône, où des tracts sont distribués aux automobilistes. « Globlement, (ils) réagissent bien, les routiers étrangers nous font des gestes de soutien », assure Jean-Christophe Gautheron, responsable Otre Auvergne-Rhône-Alpes, bien décidé à « tirer la sonnette d’alarme en direction du gouvernement ».

La circulation perturbée sur l’autoroute A62

Plus au sud, trois voies de l’autoroute A8 en direction de Lyon étaient bloquées au niveau d’Aix-en-Provence, où quatre entrées sur l’autoroute ont été interdites, selon le Centre opérationnel de crise. A Toulouse, la circulation était perturbée sur l’autoroute A62 (Bordeaux-Toulouse) avec un barrage filtrant à la hauteur du péage nord, ainsi qu’une opération escargot, provoquant un bouchon de 2 km environ. Même action à la hauteur du péage de Toulouse sud (A61) dans le sens Narbonne-Toulouse.

Dans l’Est, une opération escargot a démarré à 7h30 sur l'A36 avec une cinquantaine de poids lourds occasionnant en milieu de matinée plusieurs kilomètres de bouchons, selon la préfecture du Territoire de Belfort et les organisateurs. Dans l’Ouest, la préfecture d’Ille-et-Vilaine signalait un barrage filtrant sur la N137 dans le sens Nantes-Rennes au sud de Rennes, générant un bouchon de trois kilomètres. En Nouvelle-Aquitaine, des barrages filtrant étaient également en place sur l'A63 au niveau de Lesperon (Landes).