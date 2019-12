La gare du Nord ce jeudi 5 décembre 2019 — R.LESCURIEUX / 20Minutes

« On se dit que lundi, il y aura plus d’affluence qu’aujourd’hui », a exposé le directeur général de SNCF Transilien, Alain Krakovitch ce vendredi soir. Pour cette raison, la SNCF a appelé les Franciliens à éviter les trains de banlieue lundi, au cinquième jour de la grève des transports, l’affluence attendue pouvant rendre les gares dangereuses.

La SNCF prévoit lundi au maximum 4 trains par heure sur certaines lignes de RER contre 20 habituellement.

« Comme le nombre de trains qui circuleront sera à peu près équivalent à celui d’aujourd’hui – peut-être un petit peu plus mais pas beaucoup plus –, on se dit que lundi, si on ne communique pas de façon très puissante à nos clients qu’il ne faut pas venir en gare, on risque d’avoir un problème de sécurité », a-t-il ajouté.

« Les gens sont revenus assez rapidement » après une première journée de grève jeudi

La SNCF a publié sur Twitter une vidéo montrant l’affluence vendredi soir Gare du Nord, à Paris. « Les gens sont revenus assez rapidement » après une première journée de grève plutôt calme jeudi, a commenté Alain Krakovitch. « Lundi, ce sera pire. »

⚠️ Lundi, le nombre de trains en IDF ne permettra pas d’accueillir le nombre de clients habituel : max de 4 trains/h sur certains RER au lieu de 20 trains/h. L’affluence en gare sera donc très dangereuse. SNCF demande à ceux qui le peuvent d’annuler leurs déplacements. pic.twitter.com/YqyZQhH7Nd — SNCF (@SNCF) December 6, 2019

Elle assurait en moyenne vendredi 15 % des trains de banlieue d’Ile-de-France (qui transportent habituellement 3 millions de voyageurs par jour). Elle en prévoit autant samedi et dimanche.

Plus généralement, « la journée de lundi sera toujours très difficile pour nos clients », a indiqué un porte-parole de la SNCF. « Il est encore trop tôt pour des prévisions de trafic détaillées – nous les connaîtrons et les communiquerons dimanche après-midi –, mais, que ce soit pour les voyages longue distance ou pour les trajets du quotidien, on peut dès maintenant s’attendre à un faible niveau de trafic », a-t-il ajouté. « Nous recommandons aux voyageurs qui le peuvent d’annuler ou de reporter leurs déplacements », a-t-il souligné.