1. Un hôpital a-t-il tenté de dissuader une aide-soignante de faire grève ?

Un courrier relayé sur Twitter prétend montrer l’atteinte au droit de grève d’une aide-soignante faite par la direction d’un centre hospitalier. Il s’agit en réalité d’une pratique courante dans les hôpitaux, pour assurer le service minimum.

2. François Mitterrand a-t-il vraiment lancé : « Ils s’en prendront aux retraites, à la santé, à la sécurité sociale » ?

« Ils s’en prendront aux retraites, à la santé, à la Sécurité sociale, car ceux qui possèdent beaucoup veulent toujours posséder plus et les assurances privées attendent de faire main basse sur le pactole. » Cette phrase circule sur les réseaux sociaux, en écho à la grève du 5 décembre. Elle a été rapportée par Ségolène Royal.

3. Attention à cette fausse citation d’Emmanuel Macron sur le budget des cadeaux de Noël

A l’approche de Noël, une citation parodique attribuée à Emmanuel Macron est prise au sérieux par certains internautes.

4. Ce que l’on sait de la vidéo montrant des policiers s’attaquant à l’entrée d’un édifice

Filmées par une caméra de surveillance, trois personnes vêtues d’uniformes de police s’en prennent à l’entrée d’un bâtiment. Des internautes ont pensé y voir des policiers français. Il s’agit très vraisemblablement de policiers iraniens.

5. Oui, la police à Paris comptait bien déployer des motopompes le 5 décembre, avant de faire machine arrière

Un syndicat de police a affirmé que la préfecture de Paris allait recourir à des lanceurs d'eau utilisés par les pompiers pour assurer le maintien de l'ordre le 5 décembre.

6. Non, cette vidéo ne montre pas un Ouïghour victime de la répression en Chine

Les images d’un homme passé à tabac sont devenues virales. Elles ne montrent pas un Ouïghour dans un « camp d’éducation » en Chine, contrairement à la légende qui les accompagne.

7. « Oh My Fake » vous explique pourquoi on croit aux fausses citations

Pourquoi croit-on à certaines citations, alors qu’elles sont bidons ? Nos explications en vidéo.

Bonus : Un fact-check de nos confrères à l’international

La Nasa a-t-elle annoncé une collision cosmique pour le 20 décembre ? C’est faux, expliquent nos confrères québécois de l'agence Science-Presse.

