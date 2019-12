MOBILISATION La mobilisation contre la réforme des retraites continue à la SNCF et à la RATP, ce week-end

La gare de Lyon (Paris), le 3 avril 2018, lors de la grève SNCF. — M.ASTAR/SIPA

La mobilisation contre la réforme des retraites va continuer, ce week-end, notamment à la SNCF et à la RATP, qui prévoit un trafic similaire à ces deux derniers jours.

20 Minutes fait le point sur les prévisions de trafic pour samedi et dimanche.

Côté SNCF

Le trafic restera « très perturbé » samedi et dimanche, 5 TGV sur 6 annulés et 85 % des Transilien supprimés, a annoncé la direction de la SNCF.

🔵 CIRCULATION DES TRAINS le 7 décembre 🔵

Sur les lignes TER, seule 1 circulation sur dix en moyenne samedi et 2 sur dix en moyenne dimanche seront assurées, essentiellement par bus. Par ailleurs, « lundi 9 décembre le trafic restera fortement perturbé », indique la SNCF en recommandant « aux voyageurs qui le peuvent d’annuler ou de reporter leurs déplacements ».

Côté RATP

Le trafic sera extrêmement réduit samedi en Ile-de-France. Les lignes de métros 1 et 14 fonctionneront normalement. Les métros 4 (1 train sur 3), 7 (1 train sur 3) et 9 (1 train sur 2), les RER A (1 train sur 2) et B (1 train sur 3) ne seront ouverts que de 13 heures à 18 heures.

Les tramways 2 (4 sur 5), 5 (4 sur 5), 3B (1 sur 2) et 7 (1 sur 3) seront ouverts toute la journée. Les tramways 6 et 8 ne seront ouverts qu’aux heures de pointe (2 sur 3). Un bus sur 3 devrait circuler.

Côté aérien

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a annoncé, ce vendredi, ne pas demander aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols sur le territoire français samedi, contrairement aux jours précédents. « Air France prévoit d’assurer la totalité de son programme de vols samedi », a déclaré, de son côté, un porte-parole de la compagnie

« Dans le cadre du mouvement de grève en cours, compte tenu des prévisions de trafic établies en coordination avec les compagnies aériennes pour la journée du samedi 7 décembre et des dispositions du service minimum dans la navigation aérienne, la DGAC ne demande pas aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols », a-t-elle indiqué dans un communiqué. « Des perturbations et des retards sont néanmoins possibles », prévient-elle, en invitant les voyageurs à se rapprocher de leur compagnie aérienne pour plus d’informations.