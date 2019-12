Bonjour ! Troisième jour de grève contre la réforme des retraites et troisième jour de live pour 20 Minutes. Ce samedi, on va surtout parler précarité, avec une manifestation contre la réforme de l’assurance chômage, et « gilets jaunes ». Ceux et celles-là promettent d’être mobilisées pour leur acte 56. Bienvenue, installez-vous bien, on est ensemble pour un petit moment.