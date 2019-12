La Gare du Nord à Paris vide de ses trains le 5 décembre 2019. — ISA HARSIN/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le trafic sur l’ensemble du réseau francilien sera à nouveau très perturbé ce vendredi, au deuxième jour de la grève contre la réforme des retraites. 20 minutes fait le point pour vous aider dans cette journée qui s’annonce une nouvelle fois noire.

🔵 CIRCULATION DES TRAINS le 6 décembre 🔵

📲 Retrouvez l’info en temps-réel la veille dès 17h sur l’#AssistantSNCF 👉 https://t.co/eiZMVDEquX pic.twitter.com/CUipfiQKbF — SNCF (@SNCF) December 5, 2019

L’ancien vice-président démocrate et candidat à la Maison Blanche Joe Biden s’est vivement emporté jeudi contre un électeur qui l’interrogeait sur son fils lors d’une réunion de campagne. Cet électeur a interpellé le candidat de 77 ans, l’accusant d’avoir « envoyé » son fils en Ukraine afin de faciliter un « accès » au président. Il avait auparavant reproché au candidat à la primaire démocrate d’être « trop vieux ». « Tu es un satané menteur, mec, ce n’est pas vrai », a rétorqué Joe Biden.

Le palmarès 2019 de YouTube France a couronné PNL pour son clip Au DD, qui avec plus de 128 millions de vues a été la vidéo la plus vue de l’année en France. Mister V arrive pour sa part en tête du classement hors musique, avec le 2e épisode de sa vidéo « Rap VS réalité » et ses 27 millions de vues.