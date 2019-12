Grève du 6 décembre EN DIRECT : Le mouvement se poursuit ce vendredi dans les transports et chez les enseignants...

7 h 41 : Grève dans les airs

La compagnie aérienne Air France a annoncé l’annulation de 30 % de ses vols intérieurs et de près de 10 % de ses vols moyen-courriers vendredi, EasyJet, Transavia et Ryanair supprimant également des vols, en raison du mouvement de grève contre la réforme des retraites en France. La compagnie britannique EasyJet a de son côté fait état de 210 vols annulés vendredi, dans un communiqué qui ajoute que "des retards sont également à prévoir". Idem pour Ryanair, sans qu’on ait les chiffres.

Transavia France, interrogée par l’AFP, a pour sa part fait savoir que "20 % des vols prévus vendredi" étaient annulés, soit 10 vols, en cette période de saison basse pour elle. La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) avait demandé un peu plus tôt aux compagnies aériennes de réduire de 20 % leur programme de vols pour vendredi, comme jeudi déjà, pour les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Beauvais, Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux, alors que deux de ses syndicats de contrôleurs et contrôleuses appellent à la grève contre la réforme des retraites.