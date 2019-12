François Mitterrand a-t-il vraiment lancé : « Ils s’en prendront aux retraites, à la santé, à la sécurité sociale » ?

FAKE OFF « Ils s’en prendront aux retraites, à la santé, à la Sécurité sociale, car ceux qui possèdent beaucoup veulent toujours posséder plus et les assurances privées attendent de faire main basse sur le pactole. » Cette phrase circule sur les réseaux sociaux, en écho à la grève du 5 décembre. Elle a été rapportée par Ségolène Royal