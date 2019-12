Plus de 20% des vols sont annulés ce jeudi à l'aéroport de Nice — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

La grève contre la réforme des retraites est aussi suivie à la Direction générale de l’aviation civile.

A l’aéroport de Nice, un peu plus de 20 % des vols sont annulés.

La situation sur place était très calme ce jeudi matin.

« – Regarde ! Regarde ! Le vol pour Rome est annulé ! – Mais non, tu es sur la mauvaise ligne… » En jetant un œil, fébrile, sur le grand tableau d’affichage du terminal 2 de l’aéroport de Nice, ce couple s’est fait une petite frayeur. Mais non, la grève contre la réforme des retraites, suivie à la Direction générale de l’aviation civile, n’aura pas eu raison de leur long week-end dans la capitale italienne. Dans le deuxième aéroport de France, la situation était plutôt calme ce jeudi matin.

Renseignements pris auprès de la direction de la Société des aéroports de la Côte d’Azur, au dernier décompte, la feuille des vols de la plateforme azuréenne enregistrait 23 annulations sur 115 aux arrivées (20 %) et 24 sur 116 pour les départs (20,6 %). Soit 184 vols maintenus sur un total de 231 programmées. Quelques retards étaient constatés.

« Les gens ont été prévenus par SMS »

Mais au comptoir Air France, la file d’attente était quasi inexistante. On y gérait plutôt des problèmes de bagages hors gabarit. « Si les vols ont été annulés, les gens ont été prévenus par SMS et ils ont pris leurs dispositions », expliquait-on sur place. Pareil chez easyJet : « Les voyageurs concernés sont avertis. Nous n’avons pas eu à faire face à des énervements, en tout cas pas encore », expliquait un agent d’escale peu avant 9 h.

Patrick, lui, avait un vol KLM pour Amsterdam programmé à 7 h. « Ils l’ont annulé il y a 24 heures et m’ont averti mercredi après-midi qu’ils pouvaient me mettre sur celui de midi. Aucun problème donc. Je dirai qu’il faudrait même des grèves plus souvent, plaisante ce voyageur qui s’apprêtait à transiter par les Pays-Bas pour rejoindre le Kenya. On a jamais aussi bien circulé autour de Nice. »

⚠️ Nous vous rappelons que le réseau urbain et périurbain de Lignes d'Azur sera fortement perturbé le jeudi 5 décembre 2019 en raison d'un mouvement social national.



Retrouvez le détail des lignes perturbées en cliquant sur le lien suivant ➡️ https://t.co/yimJfy70yf https://t.co/BC8LWO7BuE — Lignes d'Azur (@lignesdazur) December 3, 2019

Les taxis attendent plus que d’habitude

Pourtant, les transports en commun sont fortement impactés ce jeudi dans la capitale azuréenne. L’ensemble des tramways et beaucoup de lignes du bus sont à l’arrêt. Le trafic TER est, lui aussi, très perturbé. Seuls six trains entre Cannes et Nice et sept entre Nice et Vintimille circuleront dans la journée.

Les taxis attendent leur tour, le 5 décembre 2019 à l'aéroport de Nice - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Pas de quoi, pour autant, faire le bonheur des taxis. « On attend plus que d’habitude. Je suis là depuis 6h30 et je vais juste prendre mon premier client, alors qu’il est déjà 9 h, confiait l’un des chauffeurs. Même 20 % de vols annulés, ça se ressent. »