OMF Chaque semaine, Clémence pour « OMF Oh my Fake » vous aide à ne pas tomber dans le piège des fake news

OMF Oh my fake : pourquoi on croit aux fausses citations (de Buzyn, Gandhi..) — 20 Minutes

Vous avez peut être vu circuler cette citation attribuée à Agnès Buzyn. Dans ce cas, vous avez sans douté été énervé/choqué/outré… par cette fausse citation, totalement parodique comme l’a expliqué notre équipe du Fake off.

Mais si vous y avez cru, c’est aussi parce que cette intox arrive à nous convaincre en jouant sur ce qu’on appelle « le biais d’ancrage ». On vous explique l’affaire avec Clémence et «OMF Oh my fake». Vous allez voir, c’est passionnant.

"OMF Oh My Fake", lancé sur Snapchat Discover c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les « fake news​ » . Ici, il ne s’agit pas de répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les « fake news​ » attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.