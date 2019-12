DEPLACEMENTS La gare Saint-Jean était quasiment déserte ce jeudi matin, et les trams loin d'être bondés

Très peu de monde ce jeudi matin à l'arrêt de tram Gare Saint-Jean à Bordeaux. — Mickaël Bosredon/20 Minutes

C’est peu de dire que les usagers ont pris leurs dispositions, en ce jour de grève. Que ce soit du côté de la gare Saint-Jean, ou dans le réseau de transport urbain TBM, la situation est extrêmement calme ce jeudi matin à Bordeaux.

Pas de rames de tram bondées, des quais clairsemés, et quasiment pas un chat à la gare… C’est la situation depuis 6 h ce matin. Même le TGV de 7h34 à destination de Paris, un des trois programmés aujourd’hui à Bordeaux, est parti quasiment à vide.

« Les voyageurs ont anticipé et pris leurs dispositions »

Les voyageurs ne se ruent pas non plus sur les cars mis en place par la SNCF en remplacement des TER, qui ne circulent pas du tout ce jeudi en Nouvelle-Aquitaine. « Cela fait quinze jours que l’on communique autour de cette grève du 5 décembre, je pense que les voyageurs ont anticipé et ont pris leurs dispositions » commente un agent SNCF à la gare Saint-Jean, chargé d’informer les (très) rares usagers sur place.

#Greve du 5 décembre : situation très calme tôt ce matin en gare Saint-Jean à #Bordeaux où aucun TER ne circulera aujourd’hui. Seulement 3 TGV vers Paris sont programmés. #Transports pic.twitter.com/4QtgSobIlh — mibosredon (@mibosredon) December 5, 2019

Keolis annonce de son côté 60 % de grévistes chez les conducteurs du réseau de transport urbain TBM. Un tram toutes les 15 minutes circule en conséquence toute la journée. Mais là aussi, les usagers semblent avoir anticipé, car s’il y avait un peu de monde, les rames étaient tout de même loin d’être bondées ce matin. « C’est presque un plaisir de prendre les transports aujourd’hui » commente un voyageur… Keolis a par ailleurs indiqué à 20 Minutes, que la situation reviendrait à la normale sur son réseau dès vendredi.

Non pas beaucoup de monde. Il y a bien pire le vendredi après midi. Globalement l'espace dans les trams étaient même plutôt convenable ce matin. Bonne surprise pour aller bosser. https://t.co/jyfackJrMo — Romain (@Medelguer) December 5, 2019

La situation était par ailleurs à peu près fluide sur les principaux axes routiers autour de Bordeaux, où aucune difficulté de circulation notable n’a été relevée dans la matinée.