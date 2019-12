Manifestation contre le nouveau régime des retraites. Le 23 05 2008 — G . VARELA / 20 MINUTES

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

TGV, métros ou bus bloqués, écoles fermées et près de 250 cortèges organisés : syndicats, partis d’opposition et « gilets jaunes » engagent jeudi avec l’exécutif un bras de fer autour de la future réforme des retraites, promesse phare du quinquennat d’Emmanuel Macron​. A l’origine de l’appel, le futur « système universel » de retraites par points, censé remplacer les 42 régimes existants (fonctionnaires, privés, régimes spéciaux, complémentaires). L’exécutif promet un système « plus lisible » et « plus juste », quand les opposants s’attendent à une « précarisation » des retraités. Message reçu dans les transports, avec 90 % des TGV et 80 % des TER annulés, et 11 lignes du métro parisien fermées. Des grèves illimitées sont prévues à la RATP et à la SNCF où on s’attend déjà à un mouvement dans la durée. Jeudi noir aussi en perspective dans les transports à Strasbourg, Bordeaux, Marseille, Nantes ou Lille.

Après Sylvie Goulard, c’est au tour de Marielle de Sarnez. La vice-présidente du MoDem a été mise en examen mercredi pour « détournement de fonds publics » dans l’enquête sur les emplois présumés fictifs des assistants de députés européens du parti centriste, a-t-on appris de sources concordantes. Marielle de Sarnez a été mise en examen pour le contrat d’une ancienne assistante, selon une source proche du dossier. Concernant les contrats de cinq autres assistants examinés par les juges, elle a été placée sous le statut intermédiaire de témoin assisté, selon cette source.

« Incompréhensible » pour les parties civiles, verdict « médiatique » pour la défense : la cour d’assises de l’Essonne a condamné mercredi 8 jeunes à des peines allant de 10 à 20 ans de réclusion pour leur rôle dans l’agression de policiers brûlés au cocktail Molotov à Viry-Châtillon en 2016, et en a acquitté 5 autres.