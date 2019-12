Le 30 octobre 2018, à Paris (20e). Une station Velib', rue des Pyrénées, avec un vélo électrique (en bleu). — Clément Follain / 20 Minutes

Il est 19h30, l’heure de vous résumer l’actualité du jour. On sait que vous l’attendez tous, de Chambéry à Brest.

Les préparatifs du jour : Les alternatives aux transports en commun pensent faire le plein

Illustration de cyclistes à vélo sur les berges du Rhône à Lyon

La grève demain s’annonce dure. Et du coup, les opérateurs de bus longue distance, de covoiturage ou de vélos en libre-service s’attendent à un afflux d’usagers. Ils espèrent ainsi convaincre de leur utilité. « Je pense que la grève va permettre à beaucoup de gens de découvrir le covoiturage domicile-travail pour la première fois, assure ainsi Nicolas Brusson (Blablacar). C’est quelque chose dont on a besoin sur le long terme, notamment pour des raisons environnementales : la plupart des conducteurs sont aujourd’hui seuls dans leur voiture, ce qu’il signifie qu’il y a des millions de sièges vides chaque jour. »

Le reportage du jour : A Westhoffen, les habitants consternés après la profanation du cimetière juif

Au lendemain de la découverte de 107 tombes profanées au cimetière israélite de Westhoffen, 20 Minutes est allé à la rencontre des habitants de cette commune bas-rhinoise. Entre tristesse et colère, tous sont touchés par cet acte de vandalisme une « triste attaque » antisémite. « C’est triste qu’on s’attaque aux morts, résume Michel, posté en face de l’entrée du cimetière. Ceux qui ont fait ça sont des glands, c’est tout. Je n’ai que ça à dire. » Notre reportage est à lire ici.

La perf du jour : Quadruplé français en biathlon à Ostersund

Martin Fourcade a remporté sa première victoire depuis presque un an. - Fredrik SANDBERG / TT NEWS AGENCY / AFP

Le meilleur biathlète français est de retour sur la plus haute marche du podium. Martin Fourcade s’est imposé ce soir à Ostersund sur le 20 km individuel, deuxième étape de la coupe du monde. Les Français ont même réussi un improbable exploit, en squattant les quatre premières places. Fourcade devance Simon Desthieux, Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin. On vous a résumé cette course historique ici.

L’actu « Star Wars » du jour : Un jeu télé et une romance au programme du « Fil de Star Wars »

La saga des Skywalker touche à sa fin. En attendant la sortie de Star Wars, épisode IX, le 18 décembre, 20 Minutes vous dit, chaque jour, tout ce qu’il faut savoir pour se préparer à la fin de la saga. Informations plus ou moins essentielles, rumeurs plus ou moins avérées et autres trucs de nerds : c’est le Fil de Star Wars, à retrouver par là. Avec aujourd’hui un jeu télévisé Star Wars présenté par l’acteur de Jar-Jar Binks, et des spéculations sur une romance entre Finn et Poe.

La vidéo du jour : La longue lignée gothique de la famille Addams

Et si vous avez aimé ces immanquables, vous allez vous délecter de notre podcast « Minute Papillon ! » à découvrir ici.